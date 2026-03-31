Hoy venia pensando en... eso de si nos vale o no conseguir jugar la Conference

Hoy venía pensando en… la discusión sobre si nos vale o no conseguir jugar la Conference League.

En un Valencia normal, el que hemos vivido a principios de siglo, hubiéramos sacado a gorrazos de Mestalla a aquel que se conformara con jugar la tercera división europea. Por aquel entonces no nos valía ni ser segundos ni que el equipo se clasificara para jugar la Champions casi todos los años. Veníamos de jugar dos finales de la máxima competición europea, de ganar dos títulos de Liga con los que pocos soñaban y algunos, como yo, jamás habíamos visto y de ser coronados como el mejor equipo del mundo. Normal que si en aquellos años alguien hubiera hablado de Conference League lo hubiésemos mandado a la mierda. Pero ese Valencia por desgracia y obra y gracia de Peter Lim, ya no existe.

Claro que yo no quiero jugar la Conference. Claro que yo, como cualquier valencianista, sueña con que su equipo vuelva a Champions y se vuelva a codear con los más grandes del fútbol europeo. Lo hemos vivido y tal vez por eso nos resistimos a perderlo. Pero ya hace mucho que lo perdimos. Hoy la realidad no tiene nada que ver con aquel equipo de los títulos y por eso no nos queda otra que adaptarnos a la realidad. Y adaptarse no significa para nada conformarse. El inconformismo de los valencianistas en la década de los 90 llevó al Valencia a tocar la gloria en el inicio del siguiente siglo.

Pero antes que quedarte en tierra de nadie, antes que no jugar en Europa yo prefiero volver aunque sea por la puerta de atrás. Si se consigue de aquí a final de temporada no habrá nada que celebrar pero, al menos para mí, si supondrá una pequeña alegría después de tantos años de sufrimiento. ¿O que hacemos? Para los que desprecian la posibilidad de jugar la Conference… ¿cuando el equipo sume 40 puntos los mandamos a todos de vacaciones? Pensadlo.