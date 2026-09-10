Hoy venía pensando en… las disculpas de Rodri.

Ya lo dije hace unos días. Ni falta hacía que lo hiciera pero le honra el haberlo hecho. Especialmente para aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos por sus palabras. Para mi fue una conversación privada fruto del asombro y no con el ánimo de hacer daño a nadie. Pero pedir disculpas al valencianismo y a los propios futbolistas del Valencia es un gesto que habla y mucho de cómo es Rodri. Todo un campeón del mundo, el mejor jugador del Mundial, balón de oro y demostrando una humildad impropia de un mundo tan egocéntrico como es el fútbol.

Me gustaría que esas palabras de Rodri, esa percepción que tuvo del Valencia el pasado domingo sirvieran para algo. Yo sigo pensando que estos futbolistas no son tan malos como parecieron ante el Barça. Una vez pedidas las disculpas por parte de Rodri me gustaría que sirviera para espolear a los jugadores del Valencia y demostrarle que estaba equivocado.

Y la mejor oportunidad será mañana ante el Sevilla en el Pizjuán. A estas alturas casi todos coincidimos en que el Valencia necesita urgentemente un cambio de entrenador. Todo el carácter que le ha sabido imprimir Luís García Plaza a su Sevilla, el rival de mañana, es el que no ha sabido darle Corberán a su equipo. Pero eso tampoco tiene que servir de excusa. No se trata de ganar o perder sino de la actitud que tengas durante los noventa minutos. Entiendo que estos futbolistas no van a matar por su entrenador, ese en quien no confían, pero si deberían hacerlo por el escudo que defienden. Y eso no lo vi el domingo ante el Barcelona.

Porque a Rodri le pasó lo que le pasaría a cualquier valencianista si hace siete años le pusieran en una cápsula del tiempo y le mandaran a 2026. No se creería que el equipo del domingo era el Valencia. Y ya ni te cuento si a uno del año 2004 lo metiéramos en esa cápsula del tiempo. Esa es nuestra desgracia, la que desnudó Rodri y la que tenemos desde que Lim existe en nuestras vidas de valencianistas…