Hoy venía pensando en… como Mestalla ha dejado de ser un fortín.

Es una frase muy manida en especial estos últimos años en los que el Valencia ha estado peleando por el descenso. Esa de “hay que hacer de Mestalla un fortín” para conseguir la salvación. Y siempre hemos dicho que la diferencia de los valencianistas con esos otros equipos que pelean en su misma liga es que el Valencia tiene el poder, la magia de Mestalla y el resto no. Así fue la pasada temporada. Y así no está siendo en la presente.

Me preocupa. Me preocupa que el Valencia haya jugado ocho partidos en su estadio y solo haya conseguido la victoria en tres, Getafe, Athletic y Levante sumando otros tres empates frente a Real Sociedad, Betis y Sevilla y dos derrotas ante Oviedo y Villarreal. Pobre bagaje teniendo en cuenta que ni Real Madrid ni Barcelona ni Atlético de Madrid han visitado todavía el estadio valencianista.

A este dato podemos añadirle que a domicilio el Valencia ha jugado siete partidos en los que no ha conseguido ninguna victoria, ha empatado tres y perdido cuatro. Los mismos números que el Girona que está en descenso y peores que Oviedo y Levante que cierran la tabla. En definitiva que si perdemos la magia de Mestalla estamos condenados a sufrir toda la temporada.

Porque hubo un tiempo en que el aficionado valencianista iba a Mestalla a disfrutar, hoy y ya desde hace algunos años va a sufrir. La famosa frase de Hui que farem? cuya respuesta era “guanyar” ha pasado a la historia. Hoy el aficionado acude a Mestalla con el miedo en el cuerpo de saber que cualquier equipo, no ya los grandes, es capaz de asaltarlo y darnos el disgusto de la tarde. ¿Cuántas veces hemos vuelto a casa enfadados y cabreados después de acudir al feudo valencianista? Demasiadas. Y este año más que el anterior.

Los números no engañan. Decir que el Valencia está en crecimiento es sencillamente mentir. Este equipo es igual que el de la pasada campaña a domicilio y ha empeorado ostensiblemente en su propio estadio. Y algunos nos atrevimos a fijar en verano el objetivo de Europa, si es que…