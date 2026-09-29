Hoy venía pensando en... el cambio en los servicios médicos del Valencia

Hoy venía pensando en… el cambio en los servicios médicos.

Con tantas cosas que han pasado recientemente en el Valencia, los despidos de Gourlay y Corberán y las llegadas de Braulio y de Javier Aguirre puede que hayamos pasado por alto otro de los grandes cambios en el Valencia: el de los servicios médicos. Y no es tontería. Después de siete años se despidió al Doctor Pedro López cuyos méritos como jefe de los servicios médicos del Valencia eran más que dudosos.

Y lo eran porque los propios futbolistas no confiaban en él. Cuando un paciente no se fía de su propio médico lo mejor siempre es cambiar de médico. Y si el Valencia no lo hizo antes no me cabe duda que ha sido por la especial relación que el doctor tenía con Meriton. Había quien decía que era quien le contaba a Lim todo lo que pasaba dentro de ese vestuario. Y eso aun generaba más desconfianza.

Han sido muchos, demasiados, los futbolistas que han ido a tratarse de sus lesiones fuera del club. Otro síntoma más de que esa parcela necesitaba de un cambio radical. Ahora que el Valencia parece tener coherencia futbolística, una coherencia alejada de los amiguismos de unos y otros, ha llegado ese cambio.

Aunque no es oficial todo apunta a que el sitio lo va a ocupar el Doctor Antonio Giner. Otro regreso más de un profesional que nunca se tuvo que marchar del Valencia. Sus más treinta años de experiencia en el mundo del fútbol le avalan. Fue el Doctor Pedro López quien le despidió de manera fulminante a su llegada al Valencia. Y me consta que hubo futbolistas de esa época que seguían consultándole en secreto. Otra prueba más de la desconfianza de uno y la confianza del otro.

No sé si todos estos cambios saldrán bien o mal. El tiempo nos lo dirá. Pero lo que sí sé es que eran necesarios y al menos se han hecho siguiendo un criterio futbolístico. Por fin el Valencia de Meriton se asemeja a un club de fútbol. Y eso ya es un gran paso hacia adelante…