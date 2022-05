Hoy con Léleman venía pensando en... los veinte años de La Liga del Valencia

Hoy con Leleman venia pensando… en los veinte años.

Veinte años desde que vimos a nuestro equipo ganar una Liga, veinte años desde que el valencianismo vivió uno de sus días más felices, veinte años de un equipo de leyenda que será recordado eternamente dentro de valencianismo.

Por edad yo nunca había visto a mi Valencia ganar una Liga. Mi padre me había contado una y otra vez aquella del 71. Yo había imaginado mil veces que se sentiría en un momento así. Lo más cerca para mi de algo parecido había sido la Copa del 99. Recuerdo empezar aquella temporada, la de 2001-2002, con la desazón de haber perdido una final de Champions de la manera más cruel posible y viendo como Mendieta, ese al que todos idolatrábamos había decidido marcharse. Recuerdo como la marcha de Cúper, con dos finales de la Liga de Campeones a cuestas, y aquel gol de Rivaldo que nos privaba de volver a jugarla nos hacia presagiar lo peor.

Quién iba a pensar que las lágrimas de tristeza de Milán se transformarían en lágrimas de felicidad absoluta solo un año después. Me cuesta describir lo que sentí cuando Baraja remontaba aquel partido en Mestalla ante el Espanyol y aún más cuando Ayala y Fabio nos daban aquella Liga en Málaga. Solo quien lo ha experimentado sabe lo que se siente. Esa noche la pasé en la radio sin dormir esperando que al día siguiente llegaran nuestros campeones.

Ese día entendí lo que sintió mi padre en el 71. Me hubiera gustado que aquel 5 de mayo de 2002 hubiera estado a mi lado para contárselo y para celebrar con él aquella ansiada Liga. Con él en el Camp Nou había llorado por un descenso y en el Bernabéu por una final de Copa perdida. Y me hubiese gustado hacerlo en la Rosaleda. Recuerdo ese día mirar al Cielo y darle las gracias por haberme inculcado ese sentimiento valencianista. Porque yo… yo no me hice del Valencia por ganar Ligas…

Por él, por mi padre, por los que estuvieron en el club y ya no están, Jaime Ortí, Españeta, Jesús Barrachina y Antonio Company va este Onda Deportiva Valencia. Arrancamos