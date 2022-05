Hoy con Léleman venía pensando en... las torpezas de Anil Murthy

Hoy con Leleman venia pensando en... las torpezas de Anil Murthy. Bueno torpezas o gestos chulescos, que no lo tengo muy claro.

Es muy torpe con toda la que está cayendo en Valencia irte en la misma semana a Barcelona para hablar con Laporta del futuro de Gayá y Soler. Los haya ofrecido o no, haya pedido muchos millones o no es una demostración más de las prisas que tiene en vender a dos futbolistas que son santo y seña del valencianismo. Es muy torpe ofrecérselos al Barcelona que hoy por hoy es de los equipos que menos dinero tienen. Y es muy torpe que a la misma hora en que está viajando a la Ciudad Condal el Valencia en sus redes vuelva a publicar la autoentrevista con el epígrafe “negociaciones con Gayá y Soler para su renovación”.

Porque yo sé que a Anil le va la marcha, le gusta la provocación. Sus dotes chulescas y de pasar de todo y de todos lo ha demostrado en más de una ocasión. Ayer no sé si se encontró el bidón de gasolina o lo llevaba preparado. Lo que cierto es que lo echó entero al incendio. Una muestra más de que se ríe de su propia afición y que le importa poco o nada lo que puedan sentir, pensar o decir sus aficionados.

De los últimos audios desvelados por Super, los de cómo maneja Lim el Valencia me queda por saber cómo los va a interpretar el propio Peter Lim. Si el término “aficionado” lo entiende una falta de profesionalidad o como una manera de decir que él, Peter, también tiene, que no lo tiene diga lo que diga, sentimiento valencianista. En cualquier caso no creo que al máximo accionista le guste mucho que Anil hable de él a cinco desconocidos con la confianza y la soltura propia de quien habla a cinco amigos de toda la vida.

Y luego está lo de los comunicados oficiales. Primero se utiliza el nombre del Valencia para defender a Anil. Y segundo el Valencia lleva tiempo abusando de ellos. No entiende Joey que un comunicado oficial debe ser algo extraordinario y solemne para que no pierdan credibilidad. Y los suyos… hace tiempo que la perdieron…