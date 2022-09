Hoy con Léleman venía pensando en... lo de que Valencia paga el Nuevo Mestalla

Hoy con Leleman venía pensando en… eso de que Valencia paga el Nuevo Mestalla. Que no es del todo cierto por mucho que Sandra Gómez se empeñe en repetirlo.

Y es que la vicealcaldesa insiste en lo de un estadio para 70.000 espectadores. Según ella es la única forma que Valencia albergue una semifinal de un hipotético Mundial de 2030 con la candidatura de España y Portugal. Debe saber Sandra que las semifinales solo tienen dos sedes y siendo una candidatura conjunta, España y Portugal, lo normal es que una sea en el país vecino y otra en el nuestro. Y aún así Valencia debería competir con estadios como el Camp Nou, el Wanda… Demasiadas hipótesis…

Es verdad que el Valencia quiere los beneficios de edificabilidad que le daba la caducada ATE. Pero decir que con esos beneficios Valencia paga el Nuevo Mestalla cuando hay invertidos ya 150 millones en ese estadio y se van a poner 80 más del fondo CVC y 35 de una línea de crédito más lo que cueste la cubierta solar, es muy osado. No Sandra no, Valencia no paga el Nuevo Mestalla.

Al final da la sensación que la única que quiere el mejor estadio para Valencia es ella. Como si el Valencia quisiera hacer uno de plástico, pequeño y obsoleto. Digo yo que el más interesado en tener una casa en condiciones, moderna y de la que sus propios aficionados se sientan orgullosos debería ser el mismo propietario ¿no? Vamos, el que realmente paga la fiesta.

Luego está lo de que se aclaren los socios de gobierno. El mismo día que el alcalde dice una cosa, la vicealcaldesa dice otra. Tengo la sensación que ambos quieren colgarse la medallita de haber sido quienes han conseguido que las obras del Nuevo Mestalla se reanuden. Y mientras todo continua parado se avecinan elecciones. ¿Se utilizará lo del Nuevo Mestalla en campaña? No me cabe duda…