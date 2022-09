Hoy con Léleman venía pensando en... las palabras de Carlos Soler

Hoy con Leleman venía pensando en… lo que ha dicho Carlos Soler a los compañeros de Levante sobre su salida del Valencia.

Reconozco que esperaba otra despedida de Carlos. Creo que el tiempo se le echó encima y no pudo hacer una rueda de prensa en condiciones para despedirse del valencianismo. Todo se precipitó el último día así que ha elegido el periódico Levante-EMV para contar su verdad.

Dice Carlos que fue un problema de duración de contrato. Que pidió diez años para continuar en el club y que el Valencia únicamente le ofreció 5. Y puede ser, no digo que no. Pero también es cierto, por mucho que algunos quieran cargar toda la culpa sobre el futbolista. Que al Valencia le interesaba venderlo. La situación económica es la que es, por desgracia, y había que hacer caja. Igual que con Guedes.

Entiendo que vender a Guedes no es lo mismo que hacerlo con un futbolista criado en la cantera y que ha llegado a ser uno de los capitanes. No dudo, ni por un segundo, del valencianismo de Carlos Soler. Es imposible no querer a un club en el que te has criado y has ido creciendo año tras año y en el que has dejado tantos amigos. Por eso no dudo en su deseo de volver algún día al Valencia.

Habla en la entrevista de 2019. Ese fue el año en que todo cambió. De crecer a decrecer, de ser un equipo con futuro a ser un desastre, de ponerte a la altura de los mejores a sumirte en la mediocridad. Si Murthy no hubiese existido, si se hubiese seguido la misma línea en lo deportivo, estoy seguro que Carlos jamás se hubiese planteado salir ni el Valencia hubiera tenido la necesidad de venderlo. Pero no fue así. Y si Soler quiso salir, no olvidemos que el Valencia quiso venderle por mucha última oferta de renovación que se le hiciera…