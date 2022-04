Hoy con Léleman venía pensando en... las palabras de Bordalás tras el empate en Vallecas

Hoy con Léleman venía pensando en… las palabras de Bordalás tras el empate ante el Rayo en Vallecas. Que volvió a decir, en pocas palabras, aquello de “no hay para más”.

Volvió a insistir en lo del nivel y llegó a decir que este es un Valencia de transición, con muchas limitaciones. No creo que lo más inteligente sea volver a ese discurso una semana antes de jugar la final de Copa y más sabiendo que la otra vez que lo utilizó, ante el Barcelona, a la plantilla le supo a cuerno quemado.

Porque al futbolista no le gusta que le señalen públicamente. Bordalás con la experiencia que tiene debería de saberlo. Y decir que el equipo tiene limitaciones después de haber empatado ante el Rayo es hacerlo. Tal vez ante el Barcelona ese discurso pudo valer pero… ¿ante el Rayo? ¿De verdad el Valencia no tiene para más que para sacar un empate de su visita a Vallecas?

El Valencia tuvo 11 internacionales absolutos en el pasado parón por selecciones. De selecciones como España, Portugal o Uruguay. El Rayo solo 2, uno por Macedonia y otro por Cabo Verde. Así que es de suponer que el Valencia tiene la materia prima suficiente, los jugadores, como para doblegar al Rayo Vallecano, ese equipo al que le han ganado en su estadio equipos como el Athletic Club, el Betis o el Osasuna…

El problema real no es ni siquiera de propuesta, es de fútbol. Este Valencia lleva demasiado tiempo dependiendo de la inspiración de futbolistas como Guedes o Carlos Soler y ahora de los paradones de Mamardashvili. Que de no ser por el georgiano ayer se hubiera perdido en Vallecas…

Y puede que Bordalás lleve razón en lo de la transición e incluso en que no hay para luchar por Champions. Quizá este Valencia no esté para pelear con Real Madrid, Barcelona, Atleti o Sevilla… ¿pero de verdad no lo está para ganar en Vallecas? No me lo creo…