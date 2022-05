Hoy con Léleman venía pensando en... lo del derbi

Hoy con Leleman venia pensando en… todo lo del derbi.

No me gustó el cartel previo. Sí, ese de “las finales se ganan” en color verdiblanco. Entiendo el pique entre aficiones pero no entendí que el propio Levante lo hiciera suyo. Además era innecesario motivar a una afición y a un equipo como el Valencia que llegaba al partido con la depresión de haber perdido una final de la Copa del Rey. Con lo que el Levante necesitaba esos tres puntos, era el momento ideal para la “germanor”. Pero alguno se encargó de destruirla.

Tampoco me gustaron los cánticos de “a segunda”. Tal vez si ese cartel no hubiese existido lo hubieran cantado unos pocos. Pero fue casi todo Mestalla. Yo lo he dicho en innumerables ocasiones… no quiero que descienda el Levante. La ciudad de Valencia debería estar orgullosa de tener dos equipos en primera división y es bueno para todos que así sea.

Tampoco me gustaron las declaraciones de Lisci ni antes ni después del partido. Esas de que si el fuera el Valencia querría al Levante en segunda división. No hay que confundir rivalidad con desearle el mal al vecino, querer ganarle con querer verle hundido. No es lo mismo. El valencianista quiere que su equipo gane todos los partidos pero eso no significa que quiera que no haya más derbis en primera.

En cualquier caso la cosa acabó en un empate que no sirve a nadie salvo para mantener esas dos estadísticas que dicen que ni el Levante ha ganado jamás en Mestalla ni el Valencia ha conseguido los seis puntos ante los levantinistas. Quedan cuatro partidos y son pocos los que creen ya en la salvación de los granotas. Porque como dijeron “las finales se ganan” y la del sábado… no la ganaron.