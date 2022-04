Hoy con Léleman venía pensando en... el derbi del sábado

Hoy con Leleman venia pensando… en el derbi del sábado

Hacer la pregunta de quien necesita más la victoria creo que es tontería. A estas alturas y con el Valencia con poco que hacer en La Liga, los tres puntos para el Levante son más que necesarios. No sé a quien se lo he leído pero es un derbi… y una final para los granotas.

Así que la pregunta es cuál va a ser la actitud del Valencia en el partido. ¿Se dejará llevar para incluso hacer un favor al vecino? ¿Lo haríais vosotros? ¿Le importaría al valencianista que su equipo cayera derrotado en Mestalla si eso favorece al rival? ¿Qué pensáis?

Yo soy de los que le gusta que haya dos equipos de la ciudad de Valencia en primera división. Es bueno para todos, para la ciudad y para los profesionales que nos dedicamos a esto. Nunca le deseo el mal a nadie y mucho menos si ese nadie es mi vecino. Tengo amigos del Levante que este año lo están pasado realmente mal y yo soy de los que sienten empatía con la gente que quiere. Así que esta vez, si gana el Levante en Mestalla el sábado yo al menos no seré de los que lance las campanas al vuelo. Esta vez no.

Aunque me da mucha rabia que el Valencia llegue a estos últimos partidos sin casi ninguna opción de nada. Estos dos últimos días he estado en Liverpool cubriendo las semifinales de Champions del Villarreal. Y me daba mucha envidia, muchísima. De regreso esta madrugada pensaba que pasarán muchos muchos años muchos hasta que los valencianistas volvamos a saborear lo que significa jugar la mejor competición europea. Y no hace tanto de Amsterdam, Londres, Milán… Gracias Anil, gracias Meriton por echarlo todo al traste de forma caprichosa…