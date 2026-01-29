Guido Rodríguez: "Me encantaría hacer bien las cosas acá para que el club quiera que me quede y yo querer quedarme"

El Valencia ha presentado de forma conjunta a sus dos últimos fichajes de este mercado invernal: Guido Rodríguez y Unai Núñez. En el caso del argentino sorprendía que su fichaje sea únicamente hasta verano pese a haber quedado libre del West Ham después de que el Valencia pagara una pequeña cantidad para llegada. Pese a ello el centrocampista ha reconocido que "me encantaría hacer bien las cosas acá para que el club quiera que me quede y yo querer quedarme".

Guido Rodríguez se excusaba en la premura de tiempo de su fichaje como argumento para firmar únicamente por seis meses. "Se hizo por seis meses porque era la forma de poder hacerlo. Si hubiésemos tenido más tiempo claro que habría venido por más tiempo", indicaba. Y volvía a insistir en que " hubo una negociación, había poco tiempo, es un mercado dónde había pocos días y no era fácil. Lo más importante es la fuerza que hizo el club, que hice yo y la voluntad del West Ham para poder estar acá haciendo la presentación".

Por su parte Unai Núñez, que estaba siendo titular en Italia, aseguraba que cambió el Hellas Verona por el Valencia por "venía de estar jugándolo todo. Me encuentro bien físicamente. La decisión es porque surgió esta oportunidad y creo que estoy en un momento bueno y en una edad para venir a un club como el Valencia. Es venir a España otra vez a una de las mejores ligas y es algo que también me ha llevado a tomar esta decisión".

El objetivo del Valencia

Otra de las preguntas clásicas en cada presentación de un nuevo futbolista es cuál debe ser el objetivo. Guido afirmaba que "el Valencia es un club con mucha historia. Estamos a dos puntos del descenso y para arriba estamos a solo cuatro también. Hay que ver las dos partes. Hay que trabajar día a día para mirar hacia arriba cuanto antes. Es la mentalidad que hay que tener. Luego la realidad la dirán los resultados".

Por su parte Unai Núñez aseguraba que "sabemos la realidad de la situación, es un club histórico que siempre ha peleado por cosas mayores. Tenemos que centrarnos en sacar los máximos puntos posibles".