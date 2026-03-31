La Generalitat adjudica las obras del nuevo ambulatorio del barrio de Mestalla

La Generalitat, a través de la Conselleria de Sanidad, ha adjudicado las obras del nuevo centro de salud que dará servicio al barrio de Mestalla, en València. El ambulatorio se levantará en un solar cedido por el Ayuntamiento en la calle Antonio Suárez y sustituirá al consultorio auxiliar de la calle Chile. Las obras costarán casi ocho millones de euros y tienen un plazo de ejecución previsto de dos años.

El nuevo edificio constará de ocho plantas y dos sótanos que suman más de tres mil metros cuadrados. El ambulatorio contará con áreas de recepción, de extracciones periféricas, Trabajo Social, Medicina de Familia y Enfermería (10 consultas medicina de familia, 5 consultas de enfermería y 3 polivalentes), así como con áreas de Fisioterapia y Rehabilitación, Pediatría (3 consultas pediatría y 2 consultas enfermería pediátrica), área maternal y área de Administración y Servicios Generales.

El inmueble se ha diseñado según los criterios de arquitectura eficiente, con ventilación cruzada y doble fachada (la exterior con sistema de lamas regulable para invierno-verano) para que el consumo energético sea casi nulo.