La Generalitat adjudica la construcción de un carril ciclopeatonal entre Picassent, Alcàsser y Silla

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha adjuicado las obras de construcción de un itinerario peatonal y ciclista que conectará los municipios de Picassent, Alcàsser y Silla. El proyecto permitirá crear una vía continua y segura para peatones y ciclistas entre estos tres municipios de l’Horta Sud mejorando la conexión con la red de carriles bici existente, salvando mediante pasarelas las vías del tren y la autovía V31 (Pista de Silla) y conectándolos con el Parque Natural de l'Albufera.

El trazado tendrá una longitud de 3,4 kilómetros. Según ha sabido Onda Cero, la actuación ha sido adjudicada a la constructora valenciana Rover por importe de 4,8 millones de euros y con un plazo de ejecución previsto de 16 meses.

El nuevo viario ciclopeatonal dará solución a los problemas de comunicación entre los tres municipios entre sí, así como con sus áreas industriales. También a su conexión con la ciudad de València mediante modos de transporte no motorizados. El trazado permitirá reponer las conexiones peatonales y ciclistas que se realizaban a través de los distintos caminos agrícolas, que quedaron interrumpidas con construcción de la V31 y las infraestructuras ferroviarias de la zona.

El itinerario ciclopeatonal tendrá su inicio en la pasarela existente sobre el barranco de Picassent, en el límite entre este municipio y Alcàsser, y finalizará en la Avenida Espioca, ya en Silla. La actuación se

completa con su conexión con el carril bici existente paralelo a las vías del AVE, dando continuidad a los carriles bici existentes en el ámbito de la actuación, tanto en Alcàsser como en Silla. Para salvar la barrera del tren y de la Pista de Silla, la Conselleria prevé la construcción de una pasarela metálica de 3,50 metros de ancho y 2,40 metros de longitud.