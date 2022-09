Gattuso: "Para mí esta plantilla es la mejor del mundo"

Gennaro Gattuso ha hablado en la previa del encuentro ante el Getafe y lo ha hecho también valorando el cierre de mercado y la marcha de Carlos Soler al Paris Saint Germain. Sobre la salida del canterano reconoce que "llevo dos meses aquí y siento que se haya ido pero en esos dos meses he trabajado mucho y también el club para intentar que se quedara y ha tenido una propuesta nuestra, He trabajado con un chico increíble dentro y fuera del campo. Él no quería seguir aquí porque quería jugar en Europa, en un gran equipo. El último día intentamos que se quedara pero él ha tomado la decisión. Solo puedo hablar bien de Carlos y lo bien que ha trabajado. Es normal que si no quiere renovar y el club tiene una propuesta de 15, 20 millones tenga que aceptarla"

La valoración sobre los nuevos fichajes

El técnico reconoce que "es normal que me gustaría fichar jugadores con nombre y gran experiencia pero aquí es imposible. Han sancionado 25, 30 equipos en Europa por rebasar el límite del Fair Play Financiero... estamos hablando de jugadores que hemos vendido como Guedes o Soler que solo tenía un año de contrato. El club le hizo la propuesta y él decidió no continuar. Aun así estoy contento con lo que tengo, creo mucho en mi equipo. Se habla que tenemos un equipo joven pero con partidos iremos aumentando la experiencia".

Aún así y sobre si esta preocupado con el mercado que ha hecho el Valencia, afirma que "mi única preocupación es ganar el partido. Yo trabajo aquí y no estoy preocupado por el mercado que hayamos hecho o no, para mi esta es la mejor plantilla del mundo". Y volvía a insistir en que "hemos fichado buenos jugadores, chavales jóvenes. El equipo está jugando muy bien aunque solo tengamos tres puntos. Tenemos que seguir en este camino tratando de mejorar. Estoy contento como estamos jugando aunque es verdad que tenemos que ganar partidos"

Y respecto a la nota que le pone al mercado añade que "yo pienso que el equipo es funcional. No pienso en que tengo a Guillamón y no tengo un pivote. A Nico lo fiché como 6 y como 8. En general yo pienso que en este momento todos los jugadores que están aquí están bien para cómo me gusta jugar a mí. Mi voto normalmente siempre es cuatro o cinco cuando iba al colegio. Era un desastre y ahora tengo dificultad a la hora de hablar de voto".

Debut de los nuevos fichajes

No cabe duda que la afición tiene ganas de ver a los nuevos. Especialmente a Cavani. Del uruguayo afirma que "Cavani no puede entrenar fuerte porque se puede lesionar. A partir del lunes empezará a trabajar en el campo. Imposible que un jugador como él de 35 años que lleva sin entrenar tres meses lo pongamos a entrenar fuerte desde el primer momento. Cuando llega un jugador es difícil hacerlo debutar los primeros minutos, especialmente cómo jugamos nosotros. Cenk se está entrenando y tiene más entrenamiento. También Nico, también Almeida. Ilaix hace dos tres meses que no juega y debe trabajar. Kluivert también, aunque en este momento deben trabajar. Están bien. Mañana veremos, los tenemos a todos a disposición".

Presión para el entrenador

Respecto a la presión de entrenar a un equipo como el Valencia reconoce que "Llevo fuera de mi pueblo dos años, jugando a 700 km de distancia. Ahí siento yo presión. Seguramente sí. Entiendo que estoy entrenando a un gran equipo con una gran historia y es normal tener presión. Yo no digo que mi equipo sea joven y no es bueno. Para mí es el mejor equipo que yo puedo entrenar en este momento. Es mi forma de pensar. En este momento no debemos jugar con miedo porque estamos haciendo buenas cosas. Toca seguir con esta mentalidad y llegarán las victorias".

El Getafe de Quique Sánchez Flores

Respecto al rival del domingo en Mestalla dice Gattuso que "Quique es un entrenador contra el que es difícil jugar. Sus equipos trabajan muy bien la fase defensiva y dificilmente te va a dejar muchos espacios. Mañana tenemos que jugar con velocidad e intensidad. Y tenemos que ganar. No me gusta que los aficionados se vayan contentos con que su equipo ha jugado bien, no. Yo quiero que se vayan contentos porque han ganado".

Respecto a los lesionados, ha reconocido que tanto Paulista y Jesús Vázquez están disponibles para este domingo.