Cavani: " Desde el momento en el que se habló del Valencia siempre sentí algo especial

Edinson Cavani fue presentado en sociedad, en la sal de prensa de Mestalla tras la comparecencia dela presidenta LayHoon Chan que lo escoltó durante la media hora que duro la comparecencia ante los medios de comunicación antes de saltar al Campo de Mestalla junto a todos los nuevo futbolistas.

La elección por Valencia

"Ha sido un período que no ha sido fácil para mí. Es un momento de mi carrera en que he tenido que tomar decisiones importantes. Desde el momento en que se habló del Valencia siempre sentí algo especial. Se fue dando todo poco a poco hasta poder venir". "Ya tenía al Valencia en mi cabeza más allá de que el fútbol es como es. Aunque salgan otras ofertas, más en mi situación. Sé que Valencia es una gran ciudad, que tiene una afición que le gusta el fútbol... Con todos los respetos a los demás equipos, iba sintiendo que el lugar para dar todo era aquí. Se deja de hablar de dinero, porque si fuera por eso hubieran habido otras propuestas. Había un sentimiento dentro de mí que me tiraba para acá y lo quería vivir"

Estado de forma y objetivo

"Desde la última participación mía en el campo, con la selección, no he vuelto a jugar. Estaba entrenando en Uruguay, tratando de buscar la forma, pero es normal que al no entrenar con un grupo grande te lleva un tiempo volver a la forma física. Hay un proceso de adaptación. Deseo pronto estar con mis compañeros y defender esta camiseta".

La importancia de Gatusso

"Primero decido de venir a este club, más allá del entrenador. Yo sé que esto es un club grande. Lleva un tiempo que no ha estado peleando arriba, pero no me olvido de los últimos años. He hablado con el entrenador pero no acerca de la firma, sino de ciertas cosas de la parte deportiva. Es un factor importante saber que hay un entrenador y saber cómo lleva al grupo. Son cosas que suman en el momento de tomar una decisión".

En que momento llega

"Uno trabajo siempre para estar al 10. Hay que tener cuidado con la edad, no quiere decir que no pueda llegar a mejorar temporadas anteriores. Más allá de tener algunos problemillas en el Manchester el año pasado, trabajo para lo mejor. Para estar a los 10 puntos. Es algo que no se negocia. No puedo venir a decirte que yo estoy para otra cosa que no sea trabajar, dar lo mejor de mí y dar el 10. Si no, me hubiera ido a mi casa. No me gusta competir al 5, ni al 7, ni al 8".

La sombra de El Matador

"Yo nunca he querido ser como nadie. He querido ser yo. Trabajo para dar lo mejor de mí. Me ha tocado ganarme un nombre en mi carrera, con goles y títulos, pero nunca con la intención de ser como nadie. Quiero ser el mejor Cavani posible. Uno sabe de su carrera, de su edad y de su experiencia, y eso hace que se creen expectativas. Solo deseo estar en la mejor forma física posible y estar cuanto antes".

Partido para su vuelta

"Hay una cuestión de tiempo que, por más que yo me la ponga, hay que respetar un proceso en que entran médicos, entrenadores y preparadores físicos. Mi voluntad es estar lo antes posibles, pero quiero estar para dar un paso adelante y no dos atrás. A veces la adrenalina que te corre puede jugar en contra del momento de tomar la decisión de volver. Entre todos buscaremos la mejor forma de estar en la cancha lo antes posible".

Definición propia

"Siempre sentí que la única forma de llegar donde he llegado era trabajando. Nunca me he creído un fenómeno ni que tengo cosas extraordinarias. Miro atrás y siempre me he tenido que machacar para lograr lo que me ha tocado. Muchas veces tienes calidad pero al lado tienes otro que tiene mucha más calidad. Los que tenemos menos calidad, tenemos que complementarlo con trabajo y sacrificio".

Llegar a un vestuario joven

"Es una responsabilidad para mí estar en un vestuario tan joven. Uno se ha ganado su respeto por todo lo que ha hecho, pero no por los goles ni por un título, sino por la forma de ser. Hay jóvenes que te pueden ver como ejemplo y uno tiene que ser consciente de eso también. Es una linda responsabilidad. No cuesta tanto, nace natural, pero efectivamente es una responsabilidad".

El reto de Cavani

"Cuando uno se siente con ganas de competir, todos son retos. Sea donde sea. Hoy me toca llegar a Valencia y el reto es el mismo que en la llegada de otros clubes en los que he estado. En el momento en que me pongo la camiseta, la defiendo como si fuera hincha de ese club toda mi vida. Lo respeto y lo defiendo como si fuera hincha. Esto reto que me toca enfrentar hoy lo siento de la misma manera que otros antes. De la misma forma"-

El peso del 7 en Valencia

"Te mentiría si te digo que no me importa el número. Hay números que me gustan como el 7 o el 9, pero de ahí a que pese la camiseta... No. Es un número en una camiseta, con todo el respeto a los grandes futbolistas que has nombrado. Para mí el número en una camiseta no representa nada. La camiseta que llevas puesta es la del club que tienes que defender. Jamás llegaría a un club y pediría a un compañero su número. Es importante pero cuentan otras cosas dentro del campo y del vestuario".

Presión por la ilusión de la afición

"Sí, no te voy a mentir. Es normal tener esa sensación dentro de la panza. Siempre se siente eso. Es un poquito de incertidumbre. O de miedo. Pero eso te hace dar siempre lo mejor, te hace mantenerte con el grado de competitividad que te gusta tener. Es un desafío como he tenido varios. No te voy a decir que ser un fichaje así no me produce más porque te mentiría, pero me ha tocado pasar eso muchísimas veces".