Gonzalo de los Santos: "Le dije a Cavani que el Valencia es un gigante dormido y un club para renacer"

El ex futbolista del Valencia Gonzalo de los Santos ha sido uno de los principales valedores para que Edinson Cavani finalmente se decidiera por el Valencia. En una entrevista en Onda Deportiva Valencia reconoce que al principio "No existía solo la oferta del Valencia. Hace dos meses el Valencia como que lo veía imposible. Empezamos a hacer el trabajo con los dirigentes. Luego llegó el convencimiento del Valencia como institución. Yo lo que le hice mucho hincapié a su hermano fue en la ciudad, la calidad de vida, la institución que si bien lleva dos años inestables y con muchas críticas pero yo creo que el Valencia es un gigante dormido y un club para renacer. Esta base e ilusión que tiene la afición con Cavani puede ser una base preciosa para los futuros años si las cosas se hacen medianamente bien".

Y reconoce que "no me gusta hablar de mi. Ha sido un trabajo codo a codo con su hermano. Sí, he tenido que ver para que se dé y ahora hay que disfrutarlo".

La ilusión despertada en la afición valencianista por su fichaje ha sido también otra de las claves para que se decantara por el Valencia. "La ilusión de la afición es porque necesita renovar la ilusión y un futbolista de tanta trayectoria, calidad y carisma ha levantado esa bandera. No recuerdo un futbolista uruguayo que haya llegado a un equipo y le canten 'uruguayo, uruguayo'. Eso le motivó aún más porque para un futbolista uruguayo que le canten eso es lo máximo. Son cosas que llegan y el movimiento que tuvo la afición lo sabe y él es muy agradecido. Es una responsabilidad enorme y un desafío para él. Ha hecho un esfuerzo absoluto y tremendo por estar en Valencia", afirma. Y añade que "el domingo noche sentí una felicidad tremenda. El viernes estaba triste porque lo veía más fuera que dentro. La pelota tiene que tocar la red para festejarlo. El lunes fue ese momento"..

Es una responsabilidad enorme y un desafío para él

Su registro goleador es impresionante. 360 goles en su carrera le avalan. La Inteligencia Artificial, tan de moda en estos tiempos, según los compañeros de AS le auguran 14 goles esta temporada. Para Gonzalo de los Santos "hoy está muy de moda la IA pero siempre digo que el Big Data vale un 40% Catorce goles claro que los firmamos, la alfombra roja le tiramos".

Sobre la situación de Maxi Gómez

También ha hablado de la situación de Maxi Gómez. Con el Valencia tratando de traspasar al uruguayo, Gonzalo afirma que "le tengo mucho cariño a Maxi. Se entrena a tope y lo deja todo. Es joven y tiene que reflotar porque lo necesita".

Su etapa como valencianista

Recuerda el uruguayo sus años como valencianista. "Para mi volver a Valencia siempre es especial. Pisar la Ciudad Deportiva está plagado de recuerdos que te retraen en el tiempo para revivir aquellos años maravillosos con un grupo excepcional y espectacular. La base aquel éxito fue el vestuario".

Ganador de una Liga en su primer año como valencianista reconoce que "son cosas que no se dan todos los días. Pasa el tiempo y más épico se hace. Fueron años maravillosos. La clave fue el vestuario, lo que nos reíamos... entrara quien entrara lo dejaba todo y el que se quedaba fuera nunca tenía una mala cara o levantaba la voz".

Y sobre el que fuera su técnico, Rafa Benítez, asegura que "qué puedo decir de Rafa, es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera. Es metódico y vive por y para el fútbol. A mi me enseñó muchísimo en el trabajo táctico y estratégico y también me habló claro a la cara cuando me tuve que ir cedido al Atleti. Me llamó y me dijo que tenía jugadores delante. Valoro mucho eso y con los años más porque la palabra a la cara y mirando a los ojos es uno de los grandes valores del ser humano".