Cavani lucirá el dorsal 7 en el Valencia

Edinson Cavani ha completado su primer entrenamiento a las órdenes de Gennaro Gattuso. El delantero lucirá el dorsal número 7 en su nueva etapa como futbolista del Valencia.

Un dorsal, el 7, que han vestido auténticas leyendas valencianistas como Saura, el Piojo o Villa.

El propio Cavani manifestaba hoy en los medios oficiales del club que "desde el primer momento, no es solo donde uno lo quieran, sino que haya interés de que uno esté y así fue. Siempre me demostraron el cariño, el deseo de estar aquí. Sé que el Valencia CF es un club grande, importante y eso es un desafío importante y lindo para mí. Vine aquí porque aquí se vive el fútbol con una pasión que a nosotros los futbolistas nos llena y nos motiva para salir a la cancha".

Ayer pudo estar en Mestalla presenciando el encuentro ante el Atleti y recibir las numerosas muestras de cariño de la que va a ser su afición estas dos próximas temporadas. "A uno le llega esa energía. Uno llega con ganas de dar a toda la gente que me demostraba cariño sin que ni siquiera yo estuviera aquí, espero pagarles con esfuerzo, con trabajo y buenos resultados junto a mis compañeros. Los seres humanos somos de energía y de sentir, hay algo que me tiró para aquí y algo que me llevó, que no solo fue ese cariño que se había generado de parte del Club y de la gente. Estoy muy contento de formar la historia de este Club. Ojalá que podamos caminar y hacer cosas lindas", añadía el delantero charrúa.