LayHoon: "A Soler le ofrecimos el mejor contrato de la historia del club"

la presidenta del Valencia CF, LayHoon Chan comapreció ante los medios de comunicación antes de la presentación de todas las nuevas caras de este Valencia CF en este mercado de fichajes, una comparecencia donde ha repasado todos los aspectos de actualidad del conjunto Mestalla

Mercado cerrado

"El mercado está cerrado efectivamente. El equipo está ya cerrado y el equipo consideramos que está cerrado. Gattuso está contento", "hemos tenido todo en cuenta. Lo que hemos presupuestado estaba previsto"

Renovaciones de Gayá, Guillamón y Mamardashvilli

"Renovará Gayà y Guillamón y se mejorará el contrato de Mamardashvilli. Hemos presupuestado las renovaciones de Gayá, Guillamon y Mamardashvili. Con Gayá espero que el resultado sea bueno porque hemos hecho mucho esfuerzo en convencerle. Todavía estamos en negociaciones".

La salida de Carlos Soler

”Soler, se negoció su contrato el año pasado e hicimos una oferta para mejorarle. La mejor oferta en la historia del club, pero desafortunadamente quiere seguir otros caminos”. "Una vez supimos que ya no era posible renovar el club estudió otras opciones. Con un año de contrato por delante, el club miró por sus opciones y nos tuvimos que mover rápido". "Cuando se negocia a través de un agencio el proceso no es simple, ni directo, ni recto. Hablé con Soler y Gayà nada más llegar. Hablé con persuasión y realicé todos mis esfuerzos para ofrecerles una sólida propuesta económica".

"No sé realmente sus razones para dejar al club. Pero también está claro que hay muchos jugadores que han demostrado que quieren estar con nosotros y otros que querían haber estado y no están porque ven que estamos construyendo un proyecto deportivo importante".

"Cuando vi las fotos de Soler en las redes sociales como canterano y su evolución en imágenes en el Valencia CF me puse triste. Disfruté porque cuando ya estuve aquí como presidenta lo promocioné al primer equipo. Entonces este año con mi vuelta ha habido una especie de reconexión entre los dos. Teníamos un vínculo emocional, pero evidentemente esto no es suficiente. Es la realidad".

"La primera oferta no la aceptamos. La oferta que se aceptó al final era mejorada y muy significativamente. Eso fue el miércoles por la tarde. Muchas veces hay que medir bien cuál es la situación y ver cuáles son las mejores opciones que tienes".

Descapitalización de la plantilla

"La situación es la que es. Ahora queremos construir desde ya. Desde que llegamos siempre quisimos estar al más alto nivel. El presupuesto da para lo que da y los dos años de pandemia restringieron las posibilidades del equipo". "Hemos perdido con Maxi, hemos vendido a Carlos y Guedes, hemos tenido un margen de beneficios con esas ventas, pero no el que nos gustaría". "Tenemos ocho jugadores nuevos, más Hugo Duro. En total 9. Tenemos ocho que se van. Hemos comprado a Samu, Cavani, Almeida y Hugo Duro y luego tenemos dos cedidos con opción de compra Kluivert y Cenk y los otros tres son cesiones puras. Hemos hecho todo lo posible para equilibrar el presupuesto. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. La idea siempre es ir adquiriendo más activos para el club".

Buscar un Mateu Alemany

"Todos sabemos que el departamento deportivo es muy importante. El perfil del director deportivo es muy importante. Siempre hemos buscado esos perfiles, pero después de una etapa complicada podemos decir que Corona ha estado a la altura".

Relación con el Ayuntamiento por el estadio

"Desde mi punto de vista, siempre soy amigable e intento poner de mi parte. El proyecto nos supera a todas las partes. Es importante para el club y para la ciudad que para mí o para él personalmente. Yo haré cualquier esfuerzo necesario para seguir hacia adelante. En la pequeña conversación que he tenido con Joan Ribó esta mañana las cosas han ido bien (creo). Creo que en sus declaraciones después él también ha hecho un esfuerzo. Nosotros ahora estamos a la espera de que nos hagan la propuesta tras todo lo que sucedió en las reuniones de julio".

La no llegada de Bryan Gil

"El director técnico sí ha estado en contacto con él. Estaba muy decepcionado por no poder venir. Nosotros también estamos muy desilusionados, pero el club reaccionó y estudió las posibles opciones en el último momento. Hemos tenido la suerte de que Kluivert venga y se una al equipo gracias al trabajo de la dirección deportiva".

La desinversión de Peter Lim en el equipo

"¿Cuántos accionistas de la historia del Valencia CF han invertido el dinero que ha invertido Lim desde que llegó? Además de comprarlo, ha invertido más de 170 millones de euros..."

LayHoon como presidenta

"Volví en junio representando a Meriton. Me pidieron que viniera a ayudar, a colaborar. En estos dos meses he visto los retos y los problemas a los que nos enfrentamos y yo se lo comuniqué a Lim. Tras esa reflexión, ha sido una de las razones por las que he vuelto. El compromiso que ahora tengo establecido con el señor Lim es el de reconstruir el club. Estoy aquí para ello. En el comunicado de prensa también se refleja el compromiso de reconstruir el equipo y hacerlo fuerte. Ahora, a diferencia de la primera vez, reforzaremos el equipo de gestión del club. Tiene conocimientos y esto fue diferente en la primera etapa, cuando el equipo directivo y de gestión era de Singapur".

Buscar un director deportivo

"Sí. Continuamos buscando esa figura de director deportivo experimentado. Queremos reforzar el departamento. Pero como he explicado, el departamento está funcionado muy bien y construiremos sobre esa base".

Fuga de canteranos

"En la Academia formamos jugadores talentosos y lo lógico es que nos los quedemos. Se van por muchas razones. Es muy difícil identificar una única causa. El dinero muchas veces es un gran factor. Creo que el proyecto deportivo en este momento sí es atractivo para ellos. La visión del club y del entrenador es muy abierta y se están dando oportunidades de crecimiento. Está claro que el club les garantiza la posibilidad de jugar y crecer cuando esos jóvenes se marchan".

Retos para LayHoon

"Para mí hay cuatro retos. Cuestiones deportivas, financieras con esa necesidad de recuperarnos a nivel económico, también mencionaría el refuerzo a la cantera para ayudar al equipo y luego el sentimiento valencianista. Eso solo se recupera con el tiempo y es lo más importante para mí. Espero que vuelvan a sentir alegría".

Objetivo de la plantilla

"Queremos competir al más alto nivel. Construir, reforzar el ADN del VCF. Es lo que hemos intentado hacer en los últimos partidos de casa. Así lo ha manifestado el entrenador en las comparecencias de prensa".

Situación Nuevo mestalla

"Desafortunadamente hay muchas prioridades. El estado es muy importante. Estamos preparados. Tenemos la financiación. Son ahora las autoridades las que tienen que darnos permisos. La ATE está caducada. A nivel jurídico no estamos de acuerdo con que se considere caducada. De hecho creemos que seguiría siendo válida hasta 2025, no estábamos de acuerdo con los argumentos para que se caducara. Ayer 1 de septiembre presentamos alegaciones a la caducidad de la ATE".

James y Juan Mata

"Por James no hicimos nada. Con Juan Mata sí hubo algo. Se consideró su posible llegada pero vimos el FPF y se quedó ahí el tema. Pero por James no, insisto, no hubo nada".

Calificación al mercado

"Delante de Corona no puedo dar una nota. Esta mañana el entrenador me ha dicho que él está contento. En cualquier caso sí que quiero dejar claro que las operaciones de este mercado han sido muy complejas. De hecho tengo que decir que cuando firmamos a Cavani asumíamos un dinero muy importante porque no sabíamos en ese momento otras cosas como la salida de Maxi. Había incertidumbre cuando asumimos el ir a por Cavani".