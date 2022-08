LayHoon: "Cavani es un gran jugador y seguro que tiene otras ofertas"

La presidenta valencianista LayHoon ha hablado a las puertas de la sede del club de Mestalla donde ha hablado del mercado valencianista a 5 días de que se cierre el plazo con las opciones de Cavani ,Bryan Gil, la salida de Maxi o Marcos André además del nuevo Mestalla.

Mercado a 5 días del cierre

"Siempre trabajamos fuerte para conseguir los mejores jugadores para mejorar el equipo. Cualquier buen jugador puede llegar al Valencia, quedan cinco días más trabajaremos para que puedan venir buenos jugadores". "Cavani es un gran futbolista y seguro que tendrá ofertas" apuntó . La presidenta además habló sobre las salidas de Maxi o Marcos, "como he dicho antes estamos trabajando muy duro para obtener el mejor equipo y empezar la temporada", comentó al igual que cuando se le preguntó por Bryan Gil "es lo mismo. Quedan cinco días".

Nuevo Mestalla

"¿Sandra Gómez? ja, ja... No es la primera vez que dice cosas diferentes en privado y en público. Así que siento que la postura del Ayuntamiento es inconsistente y está causando mucha confusión entre el público".

"Nos hemos comprometido por escrito y hemos dicho que estamos preparados para empezar las obras y que cumpliremos con todas las condiciones de la ATE. Es lo que he manifestado en mis dos intervenciones públicas, en la rueda de prensa y después de la reunión con el Ayuntamiento del 29 de julio. Lo que quedó claro es que la ATE estaba caducada y que el Ayuntamiento nos iba a presentar una nueva propuesta que nosotros tendríamos que estudiar". "Había diez personas en la reunión, seis representantes del Ayuntamiento y cuatro del Valencia CF. Y está muy clara la situación. Esperamos a que el Ayuntamiento nos presente el nuevo acuerdo para estudiarlo".

"Además, este mes hemos solicitado dos nuevas reuniones, una a mi nivel y otra a nivel técnico. Hacemos las cosas de manera muy práctica para acelerar el proceso, pero no entendemos porque hay tanta dificultad y tantas obstrucciones, pero bueno seguiremos comunicándonos y esperando al segundo paso", agregó, finalizando con un "recuerda que después de mi rueda de prensa conté que tras la reunión con el alcalde habíamos acordado cuatro puntos importantes. Hemos presentado la solicitud de licencia y no hemos recibido respuesta. Se suponía que teníamos que recibir el nuevo convenio tras la reunión del 29 de julio y no lo hemos recibido".