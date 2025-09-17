Un error de cálculo en el coste del proyecto retrasa la reparación del museo arqueológico de l’Almoina

El Ayuntamiento de València ha tenido que desistir del proceso de licitación convocado para adjudicar las obras previstas para acabar con las históricas filtraciones que sufre el Centro Arqueológico de l’Almoina. Las goteras proceden de la lámina de agua que cubre el complejo y permite contemplar las ruinas romanas, visigodas y árabes desde la plaza. Según ha sabido Onda Cero, un error en el cálculo del presupuesto de la intervención ha obligado a anular el proceso con el fin de redactar unos pliegos nuevos que contemplen su coste real.

El error fue detectado por los técnicos municipales del Servicio de Contratación al revisar la oferta “a la baja” presentada por una de las tres empresas que se presentaron al concurso. En el examen de la documentación se observó “la existencia de un error en el precio unitario del proyecto que repercute de manera relevante en la cuantía económica del contrato”. Ese error “determina la necesidad de elaborar de nuevo la práctica totalidad de la documentación contractual”, lo que conllevará un retraso en la ejecución de las obras.

Una actuación muy esperada

El Ayuntamiento de València licitó el pasado mes de junio este contrato de reparación de las filtraciones de agua que sufre el Centro Arqueológico de l’Almoina desde que se inaguró en el año 2007. El coste previsto era de 2 millones de euros -aunque ahora deberá ser reajustado- y el plazo de ejecución previsto de 14 meses.

El proyecto incluía tanto la reparación de las goteras como la adecuación de la instalación de climatización del museo. Además, se preveía actuar sobre los desperfectos ocasionados por efecto del agua a través del tiempo.