Entidades y ayuntamientos valencianos alertan de "falta de recursos" en la regularización de personas migrantes

La segunda jornada, este martes, del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes ha intensificado el debate en torno a la falta de recursos que están denunciando organizaciones sociales y algunos ayuntamientos. Entre las críticas destaca la "falta de manos" y de "coordinación".

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que está provocando "un caos en muchísimos ayuntamientos" porque "no se ha trabajado bien" en la planificación. "No soy nada racista, se lo puedo asegurar", ha apuntado el jefe del Consell, quien ha señalado que estas "improvisaciones producen un efecto llamada".

El Ayuntamiento de València, ha avanzado la alcaldesa María José Catalá, la contratación de urgencia de personal auxiliar administrativo y trabajadores sociales "específicamente" para gestionar este proceso, un refuerzo que calcula que superará un millón de euros anual y que reclamará - ha asegurado - al Gobierno.

"Somos nosotros los que vamos a recibir las colas, las personas con muchas dudas, con dificultades de poder expresarse, con documentación que no corresponde... Cada una de ellas requiere un tiempo porque vienen con mucha incertidumbre", ha añadido.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacado el trabajo de "refuerzo" de la administración central y ha lamentado que Catalá, no quiera "colaborar y estar con la inmensa mayoría de la sociedad española".

"El proceso viene de la mano del consenso social, de la mayoría de la ciudadanía; desde la Conferencia Episcopal a la CEOE, con una iniciativa popular que ha sido respaldada por centenares de miles de personas y con el apoyo de prácticamente todos los partidos del arco parlamentario", ha apuntado.

Según Bernabé, en la Comunitat , hasta el momento, hay un total de 32 entidades colaboradoras que están ayudando en el proceso de regularización y también en la tramitación. Una de ellas, JoveSolides, que ha participado este martes en la reunión convocada por la delegada del Gobierno con las asociaciones y colectivos que se han sumado a las atenciones.

"El certificado de empadronamiento, también el certificado de vulnerabilidad que es un documento básico y fundamental para este proceso y nos están llegando derivadas de los ayuntamientos cuando son entidades que pueden también facilitar este proceso", ha relatado la presidenta Lourdes Mirón.