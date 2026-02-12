Emergencias gestiona 504 incidentes por viento en 24 horas y pide "extremar precauciones"

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE) y el teléfono único de Emergencias 1·1·2, ha gestionado en las últimas 24 horas un total de 504 incidentes relacionados con el viento y ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones y repasen los consejos de protección civil.

La mayor parte de los incidentes gestionados entre las 5.30 horas del miércoles y las 7.30 el jueves corresponde a la provincia de Valencia, un total de 369, seguida de la de Alicante con 105 y la de Castellón, con 30 actuaciones, según un comunicado remitido este jueves por la Generalitat.

Durante el mismo periodo, las llamadas recibidas en el Teléfono 1·1·2 en este periodo han sido 705, de las cuales 539 corresponden a la provincia de Valencia, 135 a Alicante, y 31 a Castellón.

En la última actualización emitida por el Centro de Coordinación de Emergencias, la alerta por vientos nivel naranja se amplía al interior norte de Castellón; en el caso de Valencia, se mantiene en el interior sur y, en Alicante, en todo el interior.

Al mismo tiempo, el nivel amarillo se mantiene en el resto de la provincia de Castellón, en el litoral de Alicante y en el interior norte y litoral de Valencia, según un comunicado remitido por la Generalitat, en el que indica que continúa vigente la alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en todo el litoral de la Comunitat Valenciana.

Las comarcas de la provincia de Valencia más afectadas por este último temporal de viento han sido aquellas donde se estableció la alerta de nivel naranja, como la ciudad de València, con 145 incidentes, y l’Horta Sud, con 77.

Las causas principales de los incidentes han sido árboles caídos y desprendimientos de ramas y palmeras; mobiliario urbano desplazado; caída de cascotes de las fachadas de los edificios; roturas de cristales; vallas y carteles publicitarios desprendidos; antenas descolgadas o postes de alumbrado derribados.

En cuanto al grado de afección en municipios, tras València capital, el municipio con más incidentes ha sido Alicante (27) y después se sitúan Paterna (25), Torrent (18) y Gandia (10).

Por otra parte, el Centro de Coordinación de Emergencias mantiene durante este jueves el nivel de preemergencia extremo por riesgo de incendios forestales en toda la provincia de Valencia y Alicante, y riesgo alto en la provincia de Castellón.

Se realizarán vuelos preventivos en las zonas afectadas y, desde el CCE, se pide la colaboración ciudadana para que, en caso de que se detecte humo o fuego en la montaña, se dé aviso al Teléfono de Emergencias 1·1·2.

Desde que comenzó el episodio de vientos, el 5 de febrero a las 00.00 horas, y hasta las 08.00 del jueves 12 de febrero, el CCE ha gestionado 1.301 incidentes, de los cuales 1.057 corresponden a la provincia de Valencia; 182, a Alicante, y 62, a Castellón.

Por su parte, el teléfono único de Emergencias 1·1·2 ha recibido 1.830 llamadas, de las que 1.514 corresponden a ciudadanos de la provincia de Valencia, 247 de Alicante y 69 de Castellón.

Desde Emergencias se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).