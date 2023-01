Cónclave en Paterna con Layhoon, Gattuso y Corona

Desde el Valencia se insiste en que hay confianza "máxima" en la figura de Gennaro Gattuso. No obstante la Presidenta Layhoon se ha acercado a la Ciudad Deportiva de Paterna para hablar cara a cara con Gennaro Gattuso en presencia del Director de Fútbol Miguel Ángel Corona y el Director Corporativo Javier Solís.

Uno de los temas de la reunión es la difícil situación por la que atraviesa el equipo. Los valencianistas llevan sin ganar desde el pasado 10 de noviembre en La Liga y se ha puesto a solo un punto del descenso. El propio Gattuso afirmaba tras la derrota ante el Real Valladolid sobre su continuidad que "tengo que respetar lo que decida el club", a la vez que reconocía que ahora mismo el equipo está abocado a pelear por el descenso. Y en esa pelea, perdió ante el Cádiz en Mestalla, se dejó dos puntos ante el Almería en Mestalla y cayó frente al Real Valladolid en Pucela.

Otro de los temas es si finalmente habrá o no refuerzos en este mercado invernal. Desde el propio Valencia no se descarta que no haya ni un solo fichaje dado que la pelea ya no es por Europa sino por no descender. Y desde el propio Valencia se piensa que hay plantilla más que suficiente para no caer en el abismo. En cualquier caso Miguel Ángel Corona ha tenido desde el pasado mes de noviembre para reforzar el equipo, como le pidió Gattuso, y a dos días del cierre de mercado no ha llegado nadie. Ayer el gol de la victoria del Valladolid fue fruto de Larín, uno de sus fichajes de invierno, a pase de Darwin Machis, otro de sus refuerzos de este mercado.