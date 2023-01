Gattuso sobre su continuidad: "Tengo que respetar lo que decida el club"

El Valencia ha caído en barrena y de momento no hay quien lo levante. Sin ganar desde el 10 de noviembre, eliminado en Copa del Rey y a tres puntos del descenso dejan a Gennaro Gattuso en una situación muy complicada. Tanto que el propio italiano reconoce que "es normal que tema por mi continuidad. Tengo que respetar lo que vaya a decidir el club. Mi prioridad es como mejorar al equipo porque estamos en un momento muy negativo".

A solo dos días de que se cierre el mercado y sin la llegada de un solo refuerzo, Gattuso volvía a insistir en que "l primer responsable de lo que está pasando soy yo. No controlo el dinero del club, no soy el dueño del club. Yo estoy aquí para trabajar. Si me preguntas si fichamos o no, no te puedo contestar"- Y añadía que "yo solo puedo hablar de mi. Yo no soy el club, soy el entrenador. Yo pongo la cara y el máximo responsable soy yo".

Sobre la situación tan complicada por la que atraviesa el equipo, reconocía que "la tabla dice que si hay que eludir el descenso. Hace mucho que no ganamos y sabíamos que este partido era muy delicado y necesitábamos mejorar la tabla clasificatoria":

Y al respecto de los cambios introducidos para mejorar afirmaba que "yo tengo que hablar de lo que hago. Hemos intentado cambiar el estilo de juego, esperando al oponente. En el primer tiempo hemos tenido ocasiones y en el segundo nos hemos parado. En tres o cuatro meses teníamos un estilo de juego muy definido con presión adelante y con partidos perdidos que no merecíamos perder. Ahora no estamos bien, no jugamos con tranquilidad. Hemos intentado cambiar jugando más en largo. Tenemos que seguir esperando que pase este momento".

