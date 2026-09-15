Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso este martes en la Comunitat Valenciana

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este martes poco nuboso o despejado, las temperaturas subirán, las máximas de forma más acusada en Valencia y el extremo norte de Alicante, y el viento será flojo variable, tendiendo a sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral.

Para mañana miércoles, se registraran cambios. Por la mañana seguiremos con el cielo poco nuboso, pero a partir de la tarde habrá nubosidad de evolución con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en el interior de la mitad norte, sin descartar que sean localmente fuertes en el interior de Castellón, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las temperaturas mínimas subirán ligeramente o no variarán, las máximas registrarán un ascenso, que será localmente notable en el interior de Valencia, y el viento será flojo variable, con intervalos de suroeste moderado en el litoral sur a primera horas y, por la tarde, tenderá a noroeste en el interior norte de Castellón y a este flojo en el resto, con intervalos de intensidad moderada en el litoral central.