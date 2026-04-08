El CESG vuelve a llevar la Comunitat Valenciana al podio nacional en la Copa y el Campeonato de España de Ski Cross (SX)

La Asociación Deportiva Club de Esquí Sierra de Gúdar (CESG) continúa consolidando su proyección en el panorama nacional del Ski Cross tras cerrar la temporada con destacados resultados en la Copa de España y en el Campeonato de España celebrados este fin de semana en Sierra Nevada, en línea con la progresión ya mostrada durante el curso.

El gran hito colectivo ha sido el subcampeonato en la clasificación general por clubes de la Copa de España SX, un logro que confirma al CESG como una de las estructuras más competitivas del país en esta disciplina.

En el plano individual, los corredores del club han vuelto a situarse entre los mejores, sumando podios y múltiples clasificaciones destacadas:

•En categoría U10/U12 masculina, Pablo Cremades logró el subcampeonato de la Copa y del Campeonato de España, mientras que Tino Clemente firmó un doble podio con un 3º puesto tanto en Copa como en el Campeonato y, en categoría femenino, Vega Camarero obtuvo un 4º puesto en Copa de España y 6º en el Campeonato.

•En U14/U16 masculina, el CESG volvió a demostrar su profundidad de equipo con varios corredores en posiciones de privilegio: David Serra (2º en Copa), Lucas Carrasco (3º en Copa y subcampeón de España) y Jake Barnes (3º en el Campeonato de España).

•En categoría absoluta femenina, Martina Guijarro subió al podio nacional con una brillante 3ª posición en el Campeonato de España, tras ser 5ª en la Copa.

Además, el club logró una amplia presencia en puestos de top 10 en prácticamente todas las categorías, reflejo de la regularidad y el alto nivel competitivo del conjunto.

Estos resultados refuerzan la trayectoria del CESG, cuyos deportistas -todos ellos federados en la Federación de Deportes de Invierno de la Comunitat Valenciana- siguen llevando al esquí valenciano a posiciones destacadas a nivel nacional.

El CESG cierra así una temporada muy positiva, marcada por el crecimiento deportivo y el asentamiento de un proyecto que continúa compitiendo al máximo nivel frente a entidades con mayor tradición y recursos. Su estructura formativa, su apuesta por la cantera y su presencia constante en competiciones nacionales han convertido al club en un referente del Ski Cross español. Los resultados de esta temporada refuerzan su línea ascendente: el CESG no solo compite, sino que lidera y proyecta el futuro del esquí valenciano.