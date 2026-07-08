Catalá afirma que el primer contacto con Mazón el 29O fue a las 23.13h por WhatsApp: "Esto es horrible"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado a la jueza que investiga la DANA, que el día de la riada tuvo un primer contactó con el 'expresident' de la Generalitat, Carlos Mazón, a través de un WhatsApp, a las 23.13 horas. Luego no habló con él hasta las 2.30 horas. En el mensaje, el 'expresident' le dijo algo así como "vale, esto es horrible".

Catalá ha ido explicando las medidas que fueron adoptando el 29 de octubre de 2024 y ha recordado que se convocó por la mañana el Cecopal para tratar el fenómeno meteorológico, que dejó 17 personas fallecidas en las pedanías de València.

Uno de los puntos más conflictivos fue la pedanía de La Torre, donde los bomberos no podían entrar con sus medios y comenzaron a llegar con lanchas del Club Náutico. Ahí comenzaron los rescates, en los que también ayudó Policía Local --hicieron "miles", ha anotado--.

Preguntada por el momento en que se enteraron de que estaba entrando agua en La Torre, ha señalado que sobre las 16 horas. A las 20.13 horas el alcalde de la pedanía le llamó y le comentó que tenía la zona inundada.

A partir de ahí estaban en la gestión de la emergencia "pura y dura", ha dicho, para agregar que hubo un momento en el que el jefe de Bomberos les trasladó que le preocupaba la altura del río Túria, puesto que podía haber un desbordamiento en torno a las 12 horas.

Abrieron un centro de recepción de gente que estaba siendo desalojada, así como la Alquería del Basket, ha señalado la alcaldesa, que ha comentado que Policía Local les iba informando de todos los movimientos.

A partir de las 00 horas, ha añadido, empezó a tener llamadas con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé y con su concejal vinculadas al cauce del río. También mantuvo llamadas con la alcaldesa de Xirivella, la del Saler y el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en torno a las 2.30 horas --una llamada, porque previamente, a las 23.13 horas, habían intercambiado un mensaje de WhatsApp--. También llamó al entonces secretario autonómico.

El día de la dana, por la mañana, sí habló con Pradas a las 8.56 y a las 8.58 horas, y con Argüeso a las 9.08 horas. Por la tarde no habló más con ellos porque estaban en el Cecopal. "Mis técnicos hablaban con sus técnicos. Contacto político no hubo", ha aclarado.