Bigsound se muda a Torrent y mantiene su cartel para el 26 y 27 de junio

El festival Bigsound, previsto para el 26 y 27 de junio, traslada su sexta edición al Parc Central de Torrent y mantiene íntegramente el cartel anunciado, tras la sentencia sobre la normativa acústica que afecta actualmente a la celebración de grandes citas musicales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València.

"La situación generada alrededor del recinto original hacía imposible asegurar el desarrollo del festival en las condiciones necesarias", ha anunciado la dirección en un comunicado, donde han detallado que las limitaciones acústicas, que reducían el sonido a 85 decibelios, "un nivel equivalente al ruido de un aspirador doméstico y superable por el propio sonido del público", suponían un "contexto de incertidumbre incompatible con el modelo de gran formato y calidad que caracteriza al proyecto".

En este sentido, Bigsound ha apostado por el Parc Central de Torrent, un espacio de 40.000 metros cuadrados, situado a ocho kilómetros de València que reúne "todas las condiciones necesarias para acoger la edición más ambiciosa del festival" y que permitirá tener "más escenarios, más zonas verdes, más áreas de sombra, más puntos de agua, más zonas de restauración y más baños", ha explicado a EFE el director general y cofundador del festival, Miguel Torres.

Tras valorar otras opciones en la ciudad de València, que han supuesto un "quebradero de cabeza en tiempo récord", Torres ha asegurado que celebrar el Bigsound en la Marina o el Estadio Ciutat de València era inviable y suponía "cambiar sustancialmente las condiciones", al tener que reducir aforo, escenarios, artistas o dividir el público entre la pista y la grada.

Por eso, Torrent se ha convertido en "la mejor opción" para "darle al público lo que han comprado", según su máximo responsable: "Un festival en el que puedas estar de pie, que te puedas mover en escenarios, que todos los artistas actúan y que cuenta con una buena conexión de transporte" en el segundo municipio más grande de la provincia, ha admitido.

Conexiones en metro y autobús y descuento en taxis

El nuevo recinto contará con servicio especial de Metrovalencia hasta las 03:30 horas, buses lanzadera desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, conexiones desde distintas poblaciones y más de 4.000 plazas de aparcamiento gratuito junto al recinto, además de un descuento de 10 euros en taxis a través de la app Freenow by Lyft para facilitar el desplazamiento de los asistentes.

Por otra parte, Bigsound ha anunciado que, "como agradecimiento a la acogida de Torrent y su ciudadanía", el festival trabajará conjuntamente con este Ayuntamiento y el Centro de Empleo Espai Labora Torrent para impulsar procesos de selección dirigidos prioritariamente a personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo del municipio, "favoreciendo que el impacto del evento genere oportunidades directas en la ciudad".

Además, el festival pondrá en marcha una promoción especial dirigida a personas empadronadas en Torrent, que podrán acceder a un 20 % de descuento en abonos generales y Front, con un cupo de 500 entradas y un máximo de dos entradas por DNI.

Mantiene su cartel y las entradas siguen siendo válidas

Bigsound ha insistido en que el cambio de recinto no altera el cartel ni las fechas ya anunciadas y que todas las actuaciones confirmadas se mantendrán íntegramente, entre ellas David Bisbal, que ofrecerá su única actuación en la Comunitat Valenciana en 2026, así como las únicas fechas en esta región de Lola Índigo, Rels B, Nathy Peluso con su proyecto CLUB GRASA (DJ set), Rusowsky y Yami Safdie.

Por su parte, todas las entradas y abonos ya adquiridos seguirán siendo totalmente válidos para la nueva ubicación sin necesidad de realizar ningún trámite adicional y se habilitarán nuevas facilidades para asistentes, incluyendo cambio gratuito de nombre hasta el 31 de mayo y sistema oficial de reventa segura fan-to-fan a través de Rebel Tickets.

En la ciudad de València, Bigsound ha superado en sus cinco ediciones anteriores los 100 millones de euros de impacto económico directo y cerca de 200 millones en indirecto e inducido y, desde la dirección del festival, estiman un impacto económico cercano a los 20 millones de euros durante la edición de 2026 para Torrent.