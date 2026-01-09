El Ayuntamiento de València realizará nuevas mediciones sonoras para declarar ZAS las plazas de Honduras y El Cedro

LEER MÁS El Ayuntamiento anula el recorte horario a las terrazas de las plazas del Cedro y Honduras

El Ayuntamiento de València tiene previsto poner en marcha a finales de este mes de enero o a principios de febrero las nuevas mediciones de ruido en dos de las zonas de ocio más importantes de la ciudad, las plazas de Honduras y El Cedro. Son mediciones que le ordenó realizar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) después de las sentencias que a mediados del año pasado revocaron la declaración de ambos entornos como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

Las sentencias ya son firmes y por eso el gobierno local puede comenzar a realizar nuevas mediciones sonoras para comprobar si realmente se dan los requisitos para la declaración de ZAS. El TSJCV entendió que no se hicieron mediciones representativas que recogieran el nivel real de ruido en ambas zonas.

El estudio sonométrico se desarrollará en tres o cuatro fases y tendrá una duración aproximada de un año. El concejal de Contaminación Acústica, Carlos Mundina, ha explicado que las ubicaciones donde se colocarán los sonómetros se han pactado con los vecinos de ambos entornos:

Precisamente esta semana hemos contado en Onda Cero Valencia que el Ayuntamiento ha tenido que dejar sin efecto debido a un defecto de forma el recorte de media hora a los horarios de las terrazas de las plazas de El Cedro y Honduras aprobado este pasado verano. La anulación consecuencia de los recursos de reposición presentados contra la medida por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y un particular.

Carlos Mundina ha confirmado lo ocurrido y asegura que dejar temporalmente sin efecto el recorte es la mejor opción para evitar males mayores en el futuro:

Como ya explicamos, el Ayuntamiento abrirá un nuevo expediente para solventar el error. El concejal calcula que antes de Fallas podría volver a estar en vigor el recorte horario a las terrazas de Honduras y El Cedro.