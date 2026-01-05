El Ayuntamiento anula el recorte horario a las terrazas de las plazas del Cedro y Honduras

El Ayuntamiento de València ha tenido que anular debido a un defecto de forma el recorte de media hora a los horarios de las terrazas de los restaurantes y locales de ocio de las plazas del Cedro y Honduras, aprobado este pasado verano. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes el anuncio del consistorio que deja sin efecto la medida.

La anulación es consecuencia de los recursos de reposición presentados por la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y un particular. Recursos que han sido estimados por el Ayuntamiento “al haberse apreciado en la tramitación del expediente undefecto procedimental causante de indefensión”. La decisión de dejar sin efecto el recorte la tomó la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de diciembre, pero el ejecutivo municipal no la hizo pública.

El gobierno local comunica en el anuncio publicado en el BOP la apertura de un nuevo expediente para solventar el error. Pero desde ahora y hasta que se cierre ese nuevo procedimiento, los locales de ocio de las plazas del Cedro y Honduras recuperan los horarios de terrazas que tenían antes del recorte y podrán retirar las mesas y sillas media hora más tarde que actualmente. De esta manera, las terrazas de estas dos importantes zonas de copas de la ciudad podrán permanecer montadas hasta la una y media de la madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos entre los meses de marzo y octubre; y hasta las doce y media de la noche entre noviembre y febrero.

Sin ZAS, por el momento

El año pasado sendas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) eximieron al Ayuntamiento de València de la obligación de declarar por ahora estas dos plazas y sus entornos como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS). Los fallos se basaban en que las mediciones sonoras realizadas por el consistorio se consideraron insuficientes y por eso ordenaban llevar a cabo nuevos estudios sonométricos más profundos que sustenten la declaración de ZAS.