Víctimas de la DANA, tras la declaración de Feijóo ante la jueza de la DANA: "Ha mentido desde el principio"

"Ha mentido a todas las víctimas, a los valencianos y a los españoles". Así se ha pronunciado la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29 de octubre, Rosa Álvarez, tras la declaración este viernes del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la jueza que investiga la DANA.

El líder de los 'populares' ha declarado en calidad de testigo -de forma telemática desde su despacho del Congreso de los Diputados - durante casi cinco horas. La Asociación Víctimas Mortales, que ejerce la acusación particular, había solicitado su citación para que explicara la información que recibió del entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de las inundaciones.

Álvarez ha valorado en Onda Cero las palabras de Feijóo quien, según fuentes presentes en la declaración, le habría dicho a la jueza que no supo de la riada hasta aproximadamente las 20 horas y que en esa jornada Mazón no le informó en "tiempo real". Precisamente esto es lo que dijo cuando, dos días después de la tragedia, visitó Valencia. Ha aclarado que hay un "error" porque se refería a días posteriores.

"No hay malentendido posible porque ha mantenido el relato durante 14 meses. Ha sostenido la mentira porque le venía bien a nivel político", ha señalado.