El Ayuntamiento recurre a personal voluntario para poder abrir sus bibliotecas las 24 horas en época de exámenes

El Ayuntamiento de València podrá finalmente abrir por primera vez varias de sus bibliotecas municipales las 24 horas del día durante las épocas de exámenes. Lo hará gracias a 1.200 funcionarios que se han ofrecido voluntarios para prestar este servicio después de que, como adelantamos en Onda Cero, el gobierno local tuviera que dejar desierto el mes pasado el concurso que había convocado para contratar vigilantes de seguridad que se ocuparan de controlar las bibliotecas fuera del horario habitual.

Recientemente, el consistorio abrió un proceso extraordinario para buscar personal municipal voluntario dispuesto a cubrir el horario de apertura de cinco centros durante los meses de mayo y junio. Más de 1.200 empleados públicos se han postulado para la tarea. “En el actual Gobierno municipal tenemos como prioridad garantizar la existencia de espacios adecuados para el estudio, especialmente durante la época de exámenes”, ha indicado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Cinco bibliotecas

De esta manera, las bibliotecas Carola Reig (Benimaclet), Azorín (Patraix), Eduard Escalante (Arrancapins), Joan de Timoneda (Beniferri) y Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí - Camí Real) abrirán de manera ininterrumpida del 15 de mayo al 14 de junio, incluyendo los fines de semana. Los centros han sido elegidos en el seno del Consell de la Joventut de València.

Pero, en todo caso, será una solución provisional, porque el Ayuntamiento ya ha iniciado la tramitación de un nuevo proceso de licitación para contratar el servicio con alguna empresa de seguridad.

“Mientras se completa este proceso, el Ayuntamiento de València ha estado trabajando en soluciones intermedias para poder ofrecer este servicio igualmente durante la inminente temporada de exámenes, siempre dentro de la legalidad y de las capacidades municipales”, ha añadido el concejal. José Luis Moreno ha recordado que la apertura extraordinaria de bibliotecas las 24 horas en época de exámenes “fue, precisamente, una de las propuestas anunciadas el año pasado por la alcaldesa de València, María José Catalá, durante el último debate sobre el estado de la ciudad.