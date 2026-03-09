El Ayuntamiento licita la elaboración de un modelo hidrodinámico para prever el riesgo de inundaciones catastróficas

El Ayuntamiento de València ha licitado el contrato para realizar un estudio de modelación hidrodinámica que permita prever el riesgo de futuras inundaciones catastróficas en la ciudad. Según ha sabido Onda Cero, el consistorio va a invertir alrededor de 200.000 euros en este encargo, que se enmarca en el plan de prevención de inundaciones aprobado el año pasado a raíz de la trágica dana de octubre de 2024.

La empresa adjudicataria tendrá un plazo de un año para elaborar el documento, que permitirá al Ayuntamiento dotarse de un documento que le permita anticiparse a potenciales fenómenos meteorológicos extremos como el de hace 16 meses. En este sentido, el modelo simulará “a nivel de calle” el comportamiento hidrológico e hidráulico de la ciudad y el nivel de riesgo derivado de estos eventos. El documento tendrá en cuenta las condiciones y características específicas de población, climatología y orografía de València, prestando especial atención a los riesgos derivados de los barrancos del Poyo y del Carraixet, así como del río Turia.

El objetivo final es desarrollar un modelo meteorológico capaz de estimar la probabilidad de que se repitan episodios catastróficos con un umbral de hasta 10.000 mil años. La elaboración de este modelo es una de las medidas incluidas en las conclusiones de la comisión municipal de reconstrucción tras la dana, como explicaba el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero:

El contrato tiene como finalidad dotar al Departamento de Bomberos y Protección Civil del consistorio de una herramienta “robusta y actualizada” para el análisis y prevención de inundaciones fluviales, considerando el impacto del cambio climático y de fenómenos meteorológicos extremos como la dana de octubre de 2024. Los pliegos de la licitación establecen que los desarrolladores del modelo se asegurarán de que se adapte no solo a las condiciones de la cuenca existentes en la actualidad, sino también a las modificaciones de cauces que ya tienen el proyecto aprobado por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.