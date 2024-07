La Autoridad Portuaria de Valencia asegura que el vertido que afecta a tres playas no procede de ningún barco de la zona de fondeo

La Autoridad Portuaria de Valencia ha asegurado que el vertido de hidrocarburos que afecta a tres playas del sur de València no procede de ningún barco de la zona de fondeo del puerto, que se sitúa enfrente de esas playas.

Desde la Autoridad afirman que cuando se conoció la presencia del vertido, se puso a disposición de Capitanía Marítima por si necesitaba barreras anticontaminación. Reitera que no tienen competencias sobre costas ni tampoco sobre playas, por lo que no ha iniciado actuaciones con motivo del vertido aunque sí ha garantizado que el vertido no procede de la zona de fondeo.

Trabajos de limpieza

A primera hora de este miércoles se han retomado las labores de limpieza del vertido mientras continúan cerradas tanto para el baño como en su acceso las playas afectadas por el vertido, el Saler, l'Arbre del Gos y la Garrofera. El subdirector de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Jorge Suárez, ha explicado como están actuando.

Por el momento desde Emergencias aseguran que es muy pronto para poder determinar cuándo estarán concluidos los trabajos de limpieza y por tanto cuando se podrán abrir las playas.