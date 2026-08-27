Los arroceros de AVA-ASAJA alertan de una campaña crítica que amenaza el futuro del arroz y de l'Albufera

La próxima campaña del arroz afronta unas perspectivas complicadas para los productores. Estas son las conclusiones que dejó la junta de AVA Sueca, convocada para analizar la situación del sector y realizar unas primeras estimaciones sobre el impacto que tendrá en L’Albufera.

Los arroceros de la Asociación Valenciana de Agricultores afrontan con preocupación las perspectivas que dejó esta reunión, marcada por, tal y como explica el Responsable de Arroz de AVA, José Pascual, una caída de los precios del arroz, unos costes de producción todavía elevados y crecientes dificultades para combatir las plagas, así como las malas hierbas.

Los arroceros denuncian que se les exige mantener sus cultivos y proteger un entorno natural de enorme valor, como es l'Albufera, pero al mismo tiempo se reducen las herramientas disponibles para la aplicación de tratamientos que contribuyen a evitar su degradación y al mantenimiento del equilibrio ambiental de este espacio protegido.