Aplazan hasta el viernes el desahucio de un hombre de 63 años en València

Representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia se había concentrado este lunes para frenar el desahucio de José María Buahori, un hombre de 63 años en situación de vulnerabilidad, pero finalmente la comitiva judicial lo ha aplazado al próximo viernes, 20 de noviembre.

Durante la crisis de 2008, José María, como propietario de la vivienda, tuvo problemas para pagar la vivienda y pidió un crédito hipotecario. Logró una moratoria hipotecaria gracias a la ley 1/2013, que se fue renovando y volvió a solicitar la renovación de nuevo en 2024 hasta 2028, sin que el juzgado se haya pronunciado al respecto.

Por su parte, el banco, propietario del piso, vendió la propiedad a dos particulares, que emprendieron un procedimiento en otro juzgado para reclamarla, de manera paralela al que se sigue para la renovación de la moratoria.

"José María está en una situación crítica", ha señalado José Luis González, portavoz de la PAH Valencia, al tiempo que ha asegurado que, aunque el decreto aprobado recientemente por el Gobierno es "necesario y muy útil", porque va a paralizar "miles de desahucios" y ampliar contratos de alquiler, tiene "agujeros" y "lagunas" por las que se cuelan casos como este.

González ha afirmado que el aplazamiento es "un insulto" al estado de salud de José María, por lo que piden al Juzgado número 15 de València que tome en consideración la argumentación del abogado de oficio.