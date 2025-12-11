El alumnado del CEIP Sant Àngel de la Guarda estrenará su nuevo centro de cara al curso 2027-2028

Ya están en marcha las obras de construcción del nuevo colegio público del barrio de la Raiosa el CEIP Sant Àngel de la Guarda que cuenta con un presupuesto de casi 10 millones de euros y que duplicará el número de plazas. El nuevo centro estará ubicado en los terrenos del antiguo Parque Central de Ingenieros donde el gobierno central también tiene prevista la construcción de 400 viviendas públicas.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha lamentado que no se sepa nada por el momento sobre el futuro de dichas viviendas y ha reiterado que desde el consistorio han dado la máxima prioridad al proyecto del nuevo CEIP que ha afirmado es muy esperado tanto para su comunidad educativa como para el barrio.

El plazo ejecución de las obras es de 18 meses por lo que confían que en el curso 2027-2028 el alumnado pueda empezar el curso en el nuevo centro que Catalá afirma en el futuro será uno de los más demandados de la ciudad.

El proyecto contempla la creación de 12 aulas de educación infantil (tres de primero y nueve de segundo ciclo), 18 unidades de educación primaria, juegos de pilota valenciana y comedor.