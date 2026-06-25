Montero, De Larrea, Key... la celebración que puede ser una despedida tras un curso genial

Valencia Basket conquistó este miércoles el título de la Liga Endesa, un logro que pone el broche de oro a una gran temporada que ha puesto a muchos de sus jugadores en el 'escaparate' y cuya celebración puede suponer el adiós de algunos de sus grandes estandartes como Jean Montero, Sergio De Larrea o Braxton Key, entre otros.

El Valencia Basket conquistó la Supercopa al inicio de la campaña, fue segundo en la fase regular de la Euroliga y llegó por primera vez en su historia a la Final a Cuatro de la competición europea.

Pretendido por los equipos de la Euroliga más potentes, el dominicano Jean Montero, MVP de la final, no quiso hablar de su futuro en el arranque de las celebraciones pero el máximo accionista del Valencia Basket, Juan Roig, dio a entender que asumían su marcha.

El empresario, en declaraciones a DAZN, dijo que Montero le ha dado mucho al club y que será muy bien recibido por la entidad vuelva con quien vuelva. Su cláusula de rescisión es muy asumible para clubes como Olympiacos.

Tampoco quiso hablar de su futuro De Larrea, que en la madrugada del martes al miércoles fue elegido en el puesto 25 del draft de la NBA y cuyos derechos han pasado a Dallas Mavericks con un contrato garantizado de cuatro años en los que ingresaría cerca de 16 millones de dólares, una cifra muy lejos de su contrato con el Valencia.

Además, jugadores como Kameron Taylor o Braxton Key son objeto también del interés de algunos de los más potentes equipos de la Euroliga pero mientras que en el caso del primero parece más factible que el Valencia lo retenga, en el del segundo parece más probable que se marche.

Roig ya ha dejado claro que el club no va a cambiar su modelo, que seguirá creando jugadores y que cuando otros clubes los quieran se llevarán la compensación correspondiente.