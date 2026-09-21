Mayol deja en 327 minutos la peor sequía del Valencia en un inicio de campaña en Mestalla

El centrocampista del Valencia Aaron Mayol anotó el primer gol de la temporada de su equipo en Mestalla en la derrota ante la Real Sociedad (2-3) y dejó en 327 minutos la peor sequía valencianista en el arranque de Liga como local.

El Valencia había arrancado la Liga en tres ocasiones con dos partidos sin marcar en casa, fue en las campañas 1969-70, 1972-73 y 1997-98 pero siempre lo había hecho en el tercer encuentro y ahora ha tenido que esperar al minuto 57 del cuarto encuentro.

El tanto del canterano, un potente chut casi desde fuera del área, igualó la diana inicial de Sucic, más tarde se volvió a adelantar el conjunto donostiarra al transformar Carlos Soler una pena máxima. Un gol en propia puerta de Beitia devolvió las tablas pero Barrenetxea sentenció en el descuento.

El Valencia llegaba tras haber cerrado sin goles sus tres primeros compromisos de la temporada ante su público, en los que se enfrentó al Celta (0-0), Betis (0-1) y Barcelona (0-5).

Esta sequía supera además la última que sufrió el equipo en Mestalla a nivel general y que data de la temporada 2010-2011 cuando estuvo 312 minutos sin marcar.

Entonces se impuso al Hércules (2-0) y tras dicha victoria encadenó tres partidos sin marcar entre las jornadas 24 y 29, frente al Sporting (0-0), Barcelona (0-19 y Sevilla (0-1) y volvió a ver puerta frente al Villarreal (5-0).

El peor registro de los últimos años son los 415 minutos sin anotar que acumuló en el curso 2007-2008. Ese fue el tiempo que transcurrió entre el gol de David Villa al Murcia (3-0), minuto 50, y el que le anotó al Betis (3-1), minuto 15, después de no haber visto puerta ante el Ahletic (0-3), Barcelona (0-3), Levante (0-0) y Almería (0-1).