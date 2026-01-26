Luís Castro suma y saca brillo a Pablo Martínez, Matturro y Losada

La llegada al banquillo del Levante del portugués Luís Castro ha supuesto un significativo cambio de tendencia en el equipo tanto por haber sumado siete puntos en cuatro jornadas como por el brillo de jugadores como Pablo Martínez, Alan Matturro e Iker Losada, con un rol secundario en la primera parte del campeonato.

El capitán del Levante Pablo Martínez ha sido titular en los cuatro partidos con Castro en este inicio de 2026. Además, el futbolista ha cambiado su posición, situándose ahora en el eje de la medular como organizador del equipo. Su encuentro ante el Elche el pasado viernes fue brillante, con un gol y una asistencia.

Pablo Martínez empezó LaLiga EA Sports como titular con Julián Calero y disputó las primeras cuatro jornadas, pero luego perdió protagonismo y, además, sufrió una lesión de tobillo que le impidió jugar durante el mes de noviembre. El madrileño volvió al once a finales de 2025 y actualmente es uno de los levantinistas más en forma.

Pablo Martínez con el Levante UD | Adolfo Benetó | Levante UD

También brilla ahora el central uruguayo Matturro, que aprovechó la oportunidad que le brindó la ausencia por unas molestias de su compañero Matías Moreno para colarse en el once titular en los dos últimos partidos. Ha sido la primera vez en la que el defensor ha repetido en la alineación.

Matturro, que además marcó el 3-2 definitivo ante el Elche, tuvo un accidentado inicio de temporada, con una lesión en pretemporada que le apartó del equipo al principio y otra lesión ya en octubre que le impidió debutar hasta casi noviembre en un encuentro de la Copa del Rey.

Otro de los casos más llamativos es el de Iker Losada. Hasta que llegó Castro había jugado menos de una hora en LaLiga, pero fue titular en Sevilla y ante el Espanyol en los dos primeros encuentros con el portugués y marcó un gol en cada partido.

De estar en la rampa de salida en el mercado de invierno ha pasado ahora a ser un jugador fundamental para el entrenador del Levante.

También el delantero Carlos Espí, que anotó su primer gol en la máxima categoría en el Sánchez-Pizjuán, ha adelantado en la rotación a Morales y Koyalipou y es la primera opción en ataque desde el banquillo para Castro.

Parecido es el caso del centrocampista Olasagasti, que parece por delante ahora de Unai Vencedor en los planes del entrenador.

Por el contrario, futbolistas como el camerunés Etta Eyong, Carlos Álvarez o el hondureño Kervin Arriaga, que en el arranque de temporada fueron decisivos para el Levante, todavía no han mostrado todo su potencial sobre el terreno de juego con el portugués Luís Castro al frente.

El delantero camerunés se perdió el primer partido del año al estar en la Copa de África con su selección y tras participar unos minutos ante el Espanyol fue titular ante el Real Madrid y Elche, pero no estuvo acertado ni el juego ni el remate.

Distinto es el caso de Carlos Álvarez, que en Sevilla, en el estreno de Castro en el banquillo, marcó el 0-3 del Levante. Sin embargo, y pese que siempre ha sido titular con el preparador luso, todavía no se ha visto en este 2026 la mejor versión del habilidoso mediapunta andaluz.

Con Arriaga, por quien se ha interesado en los últimos días el Genova italiano, el problema ha sido una pequeña dolencia en la zona posterior del muslo izquierdo que le lastró ante el Espanyol hace un par de semanas y le obligó a retirarse del campo y que le ha impedido participar en los dos últimos encuentros del Levante.