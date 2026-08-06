Luís Castro: "Quien no dé el máximo no va a jugar, es nuestra identidad; trabajar, dar el máximo y pelear juntos"

Onda Cero Valencia ha podido hablar con Luís Castro, entrenador del Levante UD a una semana de que arranque la competición con el equipo de nuevo en La Liga.
El técnico, analiza la pretemporada, la planificación de la plantilla y los objetivos del equipo de cara al nuevo curso.
Mucha sesión de vídeo, verles, apostar por ellos. ¿Te ha dado tiempo a parar un poco y desconectar este verano?
No, yo pienso que en el fútbol, no sólo yo, pero yo pienso que en el fútbol no tienes tiempo para parar. Estás siempre conectado, porque es importante, porque pueden pasar cosas importantes en un día, y si no estás conectado, lo pierdes.
Entonces, estás siempre conectado. Hay veces que estás un poquito más tranquilo, pero estás siempre conectado. Al igual que en las semanas de vacaciones que he hecho con mi familia, por ejemplo, estaba conectado y hacíamos videollamadas o cosas que eran necesarias.
Arrancó la pretemporada el equipo contando con Carlos Espí. En prácticamente dos semanas se cerró la salida al Real Madrid. Entiendo que, triste por un lado, porque pierdes a un jugador que te dio mucho, que le dio mucho al Levante en el último tramo de temporada, pero contento por el chico, porque da un paso al frente marchándose a uno de los mejores clubes del mundo? ¿Y no sé si has podido hablar con Mourinho sobre Carlos Espí?
No, no he hablado directamente con Mourinho. Está claro que si podíamos quedarnos con él, nos lo quedábamos. Pero también sabemos el presupuesto que tenemos y los problemas que Pepe (Danvila) está intentando resolver del club, las ventas son importantes para nosotros también, y lo sabíamos.
Sabemos el presupuesto que tenemos y los problemas que Pepe (Danvila) está intentando resolver del club, las ventas son importantes para nosotros también
Y con la cláusula que tenía, yo al final de temporada me acuerdo de decir que era imposible que no saliera. Porque con su perfil y los números que tenía, era imposible que no saliera. Pero ya cuando ha empezado a jugar, yo ya... Yo pienso que me acuerdo de una conferencia de prensa que me preguntaron por él.
Ya dije que aunque lo estabais viendo, nosotros sabíamos que era mucho mejor de lo que vosotros pensabáis. Porque ya lo vimos en entrenamientos, cómo estaba trabajando.
Es un chico que tiene una evolución muy rápida porque está siempre muy concentrado. Yo pienso que es una cosa natural. Yo estoy más contento que triste porque me gusta que ayudarlos a ser mejores. No es el primer chico que le pasa algo similar.
Dijo el presidente el otro día que al Levante prácticamente es un equipo que ya está hecho. Que puede haber salidas y que si hay salidas el club está preparado para reponer esa pieza, pero que es un equipo prácticamente hecho a falta de un central. ¿Falta algo más? Luis Castro cree que aparte del central un lateral derecho, un lateral zurdo, un jugador en banda de ataque... ¿Le falta algo más al equipo?
Nosotros el equipo que tenemos está bien. Y hasta ahora los partidos de pre-temporada han demostrado que el equipo está a un buen nivel. Ayer perdimos el partido, pero si miramos todo el partido en completo contra un adversario muy bueno, tenemos cosas muy buenas.
Yo pienso que es más estar atento a las oportunidades que pueden venir. Estar preparado también para alguna salida. No solo de Kervin, porque hay más jugadores que tienen opciones.
Felizmente para nosotros hay jugadores que están muy bien cotizados, hay muchos equipos mirándolos.
Estamos trabajando bien, eso es bueno. Pero estamos preparados en todas las posiciones para el máximo posible de rapidez hacer un cambio si necesario.
Después hay muchas cosas que pueden ir bien o mal. Los números de transferencia o el salario, si el jugador quiere venir o no, hay muchas cosas por ahí, pero el Scouting trabaja muy bien y tenemos más que una solución para todas las posiciones.
¿Está el equipo preparado ya para arrancar la competición? Queda una semana y el partido contra el Castellón.
Sí, pienso que va a estar. Ya hemos visto y hemos tenido muy buenas sensaciones en los últimos tres partidos. Ya tienes cosas que has trabajado que se han pasado muy bien.
Ayer contra un equipo hiciste dos equipos completamente diferentes en la primera mitad y en la segunda mitad y los dos equipos han estado al nivel necesario que nos da también una información de que tenemos más que 11 jugadores. La plantilla es equilibrada.
Yo pensé que vamos a estar prontos para el primer partido pero después es necesario que cuando venga estés al nivel.
Te gusta mucho hablar de talento joven. ¿Esta temporada eso va a seguir siendo así?
Yo doy oportunidad a quien es bueno. Las personas dicen que me gusta trabajar con los más jóvenes. Me gusta porque son jugadores normalmente que tienen más margen de evolución. Tienen mucho más margen un jugador de 18 años que un jugador de 32 y eso es normal. Pero yo digo siempre que a mí lo que me gusta son los buenos. Y si tienen 25 años o tienen 18 para mí me da igual.
¿El vestuario este año tiene claro que el objetivo es el mismo? ¿Es el de la permanencia y si puede conseguirse en la jornada 35 mejor que en la 38?
El objetivo del vestuario es ganar el primer partido del campeonato. Ese tiene que ser el objetivo número uno y después mirar para adelante después de ese porque si empiezas a hacer cuentas. El año pasado me han dicho si haces más ganas, más este, más este, ya está.
No, a mí no me gusta mirar mucho adelante porque te puedes olvidar de cosas que están cerca y que son muy importantes. Entonces el objetivo del vestuario en este momento es ganar el primer partido y por ahí es el futuro del club.
Te quiero preguntar por tres nombres en concreto; Pablo Cuñat, Jorge Cabello y Etta Eyong: ¿En qué situación queda cada uno de estos tres jugadores?
En una situación muy muy clara y yo pienso que vosotros ya me conocéis del año pasado y los jugadores también. Va a depender de ellos y también de los otros. El que va a estar mejor es el que va a jugar. En todas las posiciones, no es en uno u otro.
Se habla mucho de Espí, cuando ha estado mejor ha jugado cuando no estaba mejor no ha jugado. Olasagasti no jugaba y empezó a jugar. Hay partidos que ha jugado Pampín porque para nosotros estaba mejor en ese momento y después Manu ha estado mejor y ha jugado Manu.
Y en todas las posiciones han habido han habido decisiones. Algunas veces hay jugadores que no han jugado por lesión o por suspensión pero también han habido muchos jugadores que ellos pensaban que no contaban. Yo les he dicho cuando he llegado que para mí todos cuentan y han jugado.
Si hacen las cosas bien y respetan todo lo que queremos está más cerca de jugar. Después también depende de los otros porque imagina uno de ellos puede estar muy bien y el otro de su posición estar un pelín mejor. Y ahí la decisión va a ser por ahí. Pero no hay ningún jugador que sea un caso especial para nosotros.
Si nos dan lo mismo que el año pasado si es posible más, que nos den más. Pero yo pienso que es casi imposible hacerlo más porque han estado a tope.
¿Qué mensaje le mandas a la gente de cara a la temporada que arranca la semana que viene?
Sabemos todos que la Liga es muy competitiva y es muy difícil. Si podemos tener el mismo apoyo que nos han dado el año pasado para mí, perfecto. No es posible dar mucho más de lo que han dado.
Todos los partidos han peleado. Yo me acuerdo que había partidos que estaban perdiendo 2-0 y ellos continuaban con nosotros peleando. Partidos que estábamos ganando 2-0 y nos empatan 2-2 vamos a parlamentar con 2-2 y los jugadores acreditaban.
Yo pienso que todos los aficionados que estaban en el Ciutat o casi todos, pero mi sensación era que son todos. Es posible que algunos no, pero mi sensación era que todo el estadio creía que era posible. Si nos dan lo mismo que el año pasado si es posible más, que nos den más. Pero yo pienso que es casi imposible hacerlo más porque han estado a tope.
Todos los jugadores van a dar el máximo. Yo he dicho en la primera ronda de prensa, quien no da el máximo no va a jugar
Y la última es una curiosidad ¿Qué vas pensando cuando vas caminando de una portería a la otra en esos momentos? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
Normalmente voy a mirar la césped, voy a mirar la temperatura que está afuera. Normalmente voy a sentir el campo es más por ahí. Y no te consigo decir lo que estoy pensando.Tal vez los días diferentes pienso cosas diferentes. Es verdad, ahora que estás hablando, es verdad que voy siempre al campo en todos los estadios.
No solo en el nuestro.Pero yo no pienso nada especial. Voy ahí afuera. Hay veces que estoy pensando una cosa y hay veces que estoy pensando otra. Pero más mirar la césped, la temperatura, el estadio, cómo está.
Una cosa que yo he prometido, pienso que ya he hablado en mi primera rueda de prensa, es que va a continuar a ser así, es que vamos a dar el máximo. Todos los jugadores van a dar el máximo. Yo he dicho en la primera ronda de prensa, quien no da el máximo no va a jugar.
Y eso es muy importante en nuestro club, porque es nuestra identidad, es de trabajar, de dar el máximo y pelear juntos. Entonces eso vamos a hacer. Después vamos a ver lo que pasa.