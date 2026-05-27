Luís Castro: "La de Espí va a ser una venta normal. El club tiene que tener capacidad para reforzarse"

El entrenador del Levante UD, Luís Castro, ha sido protagonista en Onda Deportiva Valencia para hacer balance de un año histórico en el que ha conseguido una permeancia porque la que nadie apostaba hasta la penúltima jornada de liga cuando se ganó al Mallorca en el Ciutat.

El equipo estará de nuevo en primera división y arranca un verano en el que si algo no puede fallar, es el engranaje de la dirección deportiva que tratará de armar un equipo que el año que viene sufra un poco menos para lograr la permanencia.

Un mercado que pasa por la venta de Carlos Espí. El delantero de Tavernes de la Valldigna es el hombre de moda en La Liga. Sus 11 goles en la segunda vuelta en un Levante en descenso a sus 20 años, hacen que sea una de las piezas más cotizadas en este mercado estival, por el que se espera ingresar una cifra que ronde los 25 millones de euros.

En este sentido "comprendo que los aficionados quieran que Espi se quede, yo también quería, pero al final tenemos que pensar que el club tiene más de 100 años y hay clubs muriendo por cuestiones financieras. Espi va a ser una venta normal dentro del fútbol actual, porque no hay casi delanteros como el. Tenemos que tener la calidad dentro del club para sustituirlo", ha explicado Castro.

Tras las felicitaciones de su familia, fue el turno para su gente. "Tengo un grupo de amigos de toda la vida y otro de la universidad. Fueron los primeros en escribir el sábado después del partido", ha reconocido el entrenador.

El técnico luso se ha enamorado de Valencia "y de su gastronomía. Ahora es momento de desconectar en Portugal con la familia y los amigos", ha apuntado.