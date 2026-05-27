Cumbre granota para preparar un año más en primera: Carlos Espí, nombre clave en la planificación deportiva

Danvila, Pablo Sánchez, Rodas, Gila, Castro... cumbre granota de final de curso para poner en marcha una planificación deportiva que permita al Levante conseguir la permanencia en la 26-27 sin tantas apreturas con en la presente campaña.

Eso es lo que ha sucedido hoy en el estadio Ciutat de València con varios nombres sobre la mesa, pero un de ellos por encima del resto: Carlos Espí.

El delantero de Tavernes de la Valldigna es el hombre de moda en La Liga. Sus 11 goles en la segunda vuelta en un Levante en descenso a sus 20 años, hacen que sea una de las piezas más cotizadas en este mercado estival, por el que se espera ingresar una cifra que ronde los 25 millones de euros.

Teniendo en cuenta que el club debe destinar el 50% a la amortización de la deuda (así se recoge en plan de reestructuración), el resto iría directamente a las arcas de un club que podría cuadrar presupuesto y destinar parte de ese dinero al refuerzo de la plantilla.

Contratos pendientes de renovar

Mathew Ryan y Pablo Martínez son dos de los nombres sobre los que urge tomar una decisión y ejecutarla. Ambos han sido indiscutibles para Castro y la intención es que ambos sigan en el equipo la próxima campaña y en ello trabaja la dirección deportiva.

Dela tiene un año más de contrato, hasta 2027, tras la renovación automática por objetivos y la intención del Levante UD es que Matías Moreno pueda estar en Julio de nuevo con sus compañeros en Buñol, al igual que Manu Sánchez, fijo en el lateral izquierdo para el portugués.

El resto de cedidos regresan a sus clubs (Unai Vencedor, Iker Losada, Ugo Raghouber y Alan Maturro) y Pampín finaliza contrato y no seguirá en Orriols, al igual que Morales.

Tendrán que traer pues, recambios para todos ellos, eso sí, elegidos por y para la propuesta de Luís Castro. En esos planes parece no entrar Unai Elgezabal, al que se le buscará salida, y está por ver que sucede con Tay Abed y Paco Cortes, que podrían buscar minutos en forma de cesión de cara a la próxima temporada.

Los jugadores de cantera, protagonistas

La recuperación de Paco Cortés en enero, la apuesta por Espí y Tunde incluso la apuesta por Nacho Pérez a sus 17 años el día del Mallorca confirman que el luso no duda cuando tiene que mirar a las categorías de formación para reforzar el equipo.

Es por ello que el club tendrá en cuenta la pretemporada que hagan los jugadores en el mes de julio para saber con quienes puede contar Castro de cara a la próxima campaña antes de perfilar la plantilla definitivamente en el mes de agosto.