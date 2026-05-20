Luanvi mira al futuro: "No se trata solo de diseñar equipaciones, sino de construir cultura alrededor del fútbol"

Luanvi da un paso adelante en su evolución como marca deportiva con el inicio de una colaboración estratégica junto a Equipo FC, estudio creativo especializado en la intersección entre fútbol, cultura y diseño.

Esta alianza se realizará a través de Revolution Sport, empresa licenciataria de la marca. Este acuerdo nace con un objetivo claro: ampliar el territorio de la marca más allá del rendimiento deportivo para adentrarse en un espacio donde el fútbol se entiende también como identidad, estilo y expresión cultural.

A través de esta alianza, Equipo FC aportará su visión y dirección creativa en el desarrollo de nuevas líneas de producto, así como en la conceptualización de equipaciones y propuestas vinculadas al lifestyle. El foco estará en reinterpretar los códigos tradicionales del fútbol para transformarlos en piezas con valor estético y cultural, conectadas con las nuevas audiencias.

Queremos seguir siendo relevantes en el terreno de juego, pero también en todo lo que rodea al fútbol como fenómeno cultural

Esta alianza representa "un paso natural en la evolución de Luanvi. Queremos seguir siendo relevantes en el terreno de juego, pero también en todo lo que rodea al fútbol como fenómeno cultural. Con Equipo FC incorporamos una mirada creativa que nos permite explorar nuevos lenguajes, conectar con otras audiencias y abrir la marca a colaboraciones y territorios que hasta ahora no habíamos desarrollado. No se trata solo de diseñar equipaciones, sino de construir cultura alrededor del fútbol", ha explicado Javier Tarancón, propietario de la marca Luanvi.

La colaboración también permitirá a Luanvi ofrecer a sus clubes y partners nuevas posibilidades en el diseño de sus equipaciones y activaciones, incorporando una mirada más contemporánea, disruptiva y alineada con las tendencias actuales del sector.

Además, esta unión incorpora una clara visión de crecimiento internacional. Equipo FC actuará como nexo con otros colectivos culturales, marcas y agentes creativos a nivel global, facilitando el desarrollo de colaboraciones y activaciones en distintos mercados. En este contexto, Luanvi explorará nuevas formas de conexión con el entorno cultural a través de eventos, intervenciones y proyectos que acerquen la marca a disciplinas como la música, la ilustración o el diseño.

Dentro de esta estrategia, se contempla también el lanzamiento de cápsulas y ediciones limitadas, pequeños “drops”, concebidos desde una lógica creativa y cultural, que serán comercializados a través de Revolution Sport, compañía especializada en la distribución y comercialización de productos deportivos que trabaja con distintas marcas del sector, entre ellas New Balance, además de colaborar con Luanvi.