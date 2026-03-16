El Levante UD necesita ganar al Rayo para mantener viva la llama de la permanencia: así llega el conjunto granota

El Rayo Vallecano, en su mejor momento de la temporada con seis partidos encadenados sin perder, recibe este lunes en su feudo (21.00 horas) a un Levante al que se le va acabando el tiempo para reaccionar y que necesita de forma imperiosa sumar puntos con los que mantener viva la llama de la salvación.

El cuadro dirigido por el portugués Luis Castro, penúltimo con 22 puntos, está a cuatro del Elche, el que marca la permanencia, por lo que de ganar en Vallecas, podría acercarse a un punto de este objetivo después de que los ilicitanos perdieran ayer, sábado, contra el Real Madrid.

No lo tendrá sencillo el equipo levantino a la vista de las estadísticas del Rayo, que ha sumado nueve de los últimos quince puntos en juego en liga.

Este ciclo positivo le ha permitido abrir su brecha respecto a los puestos de descenso y tiene pie y medio en los octavos de final de la Liga de Conferencia después de ganar a domicilio por 1-3 ante el Samsunspor el pasado jueves.

Con la mirada puesta en la vuelta de la eliminatoria europea esta semana, se toma el partido contra el Levante como otra oportunidad para estirar su racha y afianzarse en la zona tranquila de la tabla.

Iñigo Pérez tiene a todos sus jugadores disponibles, por lo que hará rotaciones para dosificar el esfuerzo, aunque es posible que vuelva a dar un respiro al senegalés Pathé Ciss, que acabó con algunas molestias el partido en Turquía después de que ya descansara en Sevilla por el mismo motivo.

Otra duda es si seguirá apostando de salida en la punta por el brasileño Alemao, después de ser el mejor ante el Samsunspor con dos goles, o mantendrá como titular en la liga a Jorge de Frutos, pichichi del equipo y que quiere apurar sus opciones de ir al Mundial este verano.

También podría volver a dar a minutos a miembros de la unidad B del equipo, como Fran Pérez y Óscar Valentín en la medular o Mendy o ‘Pacha’ Espino en la defensa.

El equipo valenciano se presenta en Vallecas después de haber sumado cuatro puntos en las dos últimas jornadas y confiado en que puede salvarse.

Luís Castro no podrá contar con los lesionados Brugué, Elgezabal, Pablo Martínez ni Carlos Álvarez. Dela cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas y Olasagasti por la roja directa en el último choque ante el Girona.

La ausencia de Dela la cubriría, en principio, Matturro, que formaría con Matías Moreno en el eje de la zaga del Levante en Vallecas.

Arriaga o Ugo Raghouber, recién recuperado de unas molestias en el muslo derecho, ocuparían el puesto de Olasa en la medular junto a Oriol Rey, que ya fue titular en la última jornada.

El extremo Kareem Tunde, que se retiró con molestias en el último partido, entró finalmente en la convocatoria, aunque Víctor García cuenta con opciones de ser titular y completar el ataque con Iván Romero y Carlos Espí, que lleva los tres últimos goles del Levante.