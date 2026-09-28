El Léleman Conqueridor se proclama pentacampeón de la Copa Comunitat Valenciana

El Léleman Conqueridor volvió a revalidar el título de la Copa Comunitat Valenciana este domingo en Nou Moles. Los anfitriones superaron a un incómodo Servigroup Playas de Benidorm por 3-2 (25-21,25-21,25-12,30-32, 25-23) para proclamarse pentacampeones de la competición. Desde el año 2022, el conjunto de la capital del Turia ha revalidado año tras año el trofeo, tres de estas ocasiones frente a los alicantinos en la final.

El partido arrancó bastante complicado para los locales, que sucumbieron a la primera manga propuesta por un gran Servigroup Playas de Benidorm. Los visitantes avisaron desde el inicio y no fue hasta que Vicente Monfort cogió el saque que el equipo se conseguía encontrar en el partido. Los tres puntos consecutivos al saque pusieron el marcador 11-9, aunque la alegría fue momentánea cuando el saque pasó al otro lado de la red.

Los alicantinos se fueron cuatro arriba y aunque los valencianos lograron recortar al 18-19, con Romaní estirándose al suelo para hacer una defensa, el equipo no logró ponerse por delante. Benidorm se hacía con el primero de nuevo ampliando la diferencia (21-25)

La segunda manga tuvo idéntico resultado con desenlace favorable para los locales, que dominaron en el inicio con cuatro puntos de diferencia. A medida que el set avanzaba se le complicaba más a Benidorm, que logró encontrar su mejor momento en el ecuador del parcial. Paulo Renan Bertassoni se vio obligado a mover piezas con la entrada de Juanmi González y el Koko Linares, que consiguieron desatascar el partido.

El Léleman Conqueridor mantenía la barrera en los dos-tres puntos con el acierto del opuesto y tras varios tiempos muertos, terminaba de cerrar el set con un Vicente Monfort muy resolutivo en el último punto.

El Conqueridor continuaba enrachado con un parcial de 7-0 en el arranque de la tercera manga que destrozó por completo los planes del Servigrouup Playas de Benidorm. Los de Bertassoni desplegaron su mejor versión en lo que va de pretemporada para arrollar a sus rivales, que en el tiempo muerto veían el 15-4 reflejador en el marcador. Con el equipo entonado y sin reducir el ritmo, el Conqueridor se marchaba al 24-9. Benidorm conseguía rehacerse con tres puntos consecutivos pero un error en el saque le dio el tercer saque a los valencianos (25-12).

En el cuarto los visitantes se dejaron absolutamente todo para igualar una final que no pudo tener un desenlace más vibrante y que fue un anticipo de lo que sería el tie break. Ninguno conseguía cerrar el set y se fueron repartiendo los puntos hasta un infinito 30-32.

La final continuó igual de cerrada hasta el último punto de la quinta manga, que se fue estirando de forma incansable. Con la adrenalina en los dos equipos, fueron los locales quienes tuvieron las primeras bolas para alzar el título. Los visitante se resistía una y otra vez y luchaban contra un Koko Linares que se echó el equipo a la espalda, prácticamente haciendo todos los puntos desde el 14-12.

El Léleman tuvo que salvar también infinidad de oportunidades de los alicantinos pero siempre aparecía el mismo, el Koko, que se aparecía ya caída la noche para robar cada punto. Una final apoteósica que terminó decantándose para los de Nou Moles, que consiguen su quinta Copa Comunitat Valenciana y el primer trofeo como entrenador de Paulo Bertassoni.