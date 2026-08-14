Javi Guerra habla de su futuro y pide refuerzos antes del inicio liguero

Javi Guerra fue uno de los grandes protagonistas de la victoria del Valencia CF ante el Hércules por 2-0 en el último amistoso de la pretemporada. El centrocampista de Gilet abrió el marcador y, tras el encuentro, atendió a los medios para analizar las sensaciones del equipo.

El valencianista valoró positivamente cerrar la preparación con un triunfo "Toda victoria siempre es positiva. Habrá cosas que tenemos que mejorar, pero es importante acabar la pretemporada con victoria". Guerra también reconoció que entiende las dudas de la afición después de las últimas temporadas, aunque pidió confianza y apoyo al equipo antes del inicio de la competición.

El centrocampista también se refirió a la plantilla y a la necesidad de incorporar nuevos jugadores. Guerra admitió que "faltan jugadores en algunas posiciones», aunque destacó que existe un buen equipo para afrontar la temporada".

Su futuro volvió a ser otro de los asuntos sobre los que fue preguntado. El jugador aseguró que "de momento estoy aquí, así que mientras siga aquí… quiere decir que me quedo", aunque posteriormente reconoció que en el mercado puede ocurrir cualquier cosa y recordó que tiene contrato con el Valencia.

El Valencia cerró así su pretemporada con un 2-0 ante el Hércules, con goles de Guerra y Ryunosuke Sato, y afrontará ahora el comienzo de la competición oficial.