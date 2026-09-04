Estas son las pruebas de Corberán para recibir al Barcelona con una plantilla repleta de bajas

El domingo llega el Barcelona a un Mestalla que mostrará su descontento por el mercado de fichajes y sobre todo por el rendimiento del equipo ante el Deportivo de la Coruña, y además el rival, es la bestia negra de Corberán, desde su llegada a Valencia.

Si bien es cierto que la temporada pasada logró la victoria 3-1 ante un Baça ya campeón, el técnico de Cheste ha encajado un 7-1, un 0-5 y un 6-0 frente a los azulgrana.

7 bajas para el partido

A las ausencias ya sabidas de Canós, que no cuenta para el técnico, Copete, Diego López, De Haas, Sadiq y Guido, se suma la de Luis Rioja, con problemas en el tobillo y las dudas de Van Oevelen y Foulquier, ambos con molestias físicas durante la semana.

Pese a ello, la intención del entrenador es no varíar, al menos sobre el papel, el dibujo con 5 futbolistas atrás, dos de ellos, carrileros de largo recorrido.

Las pruebas apuntan a que podría salir con Dimitrievsky en portería, línea de tres centrales con Diakhaby, Tárrega y Arnau, con Jesús Vázquez y Maffeo en los laterales. El centrro del campo para Pepelu, Ugrinic y Guerra, y arriba Sato y Danjuma.