VALENCIA CF

Estas son las pruebas de Corberán para recibir al Barcelona con una plantilla repleta de bajas

El domingo a las 16.15 reciben al equipo de Flick en un Mestalla con un ambiente tenso tras la derrota ante el Deportivo de la Coruña

Sigue el partido en el Radioestadio Valenciano

Víctor Lluch

Valencia |

Estas son las pruebas de Corberán para recibir al Barcelona con una plantilla repleta de bajas
Estas son las pruebas de Corberán para recibir al Barcelona con una plantilla repleta de bajas | Agencia EFE

El domingo llega el Barcelona a un Mestalla que mostrará su descontento por el mercado de fichajes y sobre todo por el rendimiento del equipo ante el Deportivo de la Coruña, y además el rival, es la bestia negra de Corberán, desde su llegada a Valencia.

Si bien es cierto que la temporada pasada logró la victoria 3-1 ante un Baça ya campeón, el técnico de Cheste ha encajado un 7-1, un 0-5 y un 6-0 frente a los azulgrana.

7 bajas para el partido

A las ausencias ya sabidas de Canós, que no cuenta para el técnico, Copete, Diego López, De Haas, Sadiq y Guido, se suma la de Luis Rioja, con problemas en el tobillo y las dudas de Van Oevelen y Foulquier, ambos con molestias físicas durante la semana.

Pese a ello, la intención del entrenador es no varíar, al menos sobre el papel, el dibujo con 5 futbolistas atrás, dos de ellos, carrileros de largo recorrido.

Las pruebas apuntan a que podría salir con Dimitrievsky en portería, línea de tres centrales con Diakhaby, Tárrega y Arnau, con Jesús Vázquez y Maffeo en los laterales. El centrro del campo para Pepelu, Ugrinic y Guerra, y arriba Sato y Danjuma.

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