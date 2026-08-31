Sigue el Valencia Vs Barcelona desde Mestalla en el Radioestadio Valenciano

El Valencia recibe al FC Barcelona sin conocer la victoria y tras el desastre en Riazor, además lo hará como equipo en posición de descenso y con un ambiente crispado en Mestalla.

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Este domingo vive el Deportivo de la Coruña - Valencia desde las siete de la tarde en la sintonía de Ondacero Valencia 90.9 FM, a través de nuestra página web, nuestra aplicación y nuestras redes sociales @OValencia en X y @ondadeportivavalencia en Instagram.

Con la narración de Sergi López y el análisis de Santi Marín y Pablo Lara.